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بالارقام- نسب الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية حتى الساعة الثانية
 
 
 
 
 
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٦ ايار ٢٠١٨
 
اتت نسبة الاقتراع في كافة الدوائر اللبنانية بحسب وزارة الداخلية حتى الساعة الثانية ظهرا على الشكل التالي:

بيروت الاولى: 19.70%

بيروت الثانية: 21.92%

البقاع الاولى: 26.01%

البقاع الثانية: 27.42%

البقاع الثالثة: 30.06%

الجنوب الاولى: 25.21%

الجنوب الثانية: 23.56%

الجنوب الثالثة: 25.71%

الشمال الاولى: 21.25%

الشمال الثانية: 20.15%

الشمال الثالثة: 23.40%

جبل لبنان الاولى: 26.30%

جبل لبنان الثانية: 24.97%

جبل لبنان الثالثة: 25.83%

جبل لبنان الرابعة: 27.02%

يذكر ان نسبة الاقتراع الاجمالية في لبنان هي 24.47%
 
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