اتت نسبة الاقتراع في كافة الدوائر اللبنانية بحسب وزارة الداخلية حتى الساعة الثانية ظهرا على الشكل التالي:



بيروت الاولى: 19.70%



بيروت الثانية: 21.92%



البقاع الاولى: 26.01%



البقاع الثانية: 27.42%



البقاع الثالثة: 30.06%



الجنوب الاولى: 25.21%



الجنوب الثانية: 23.56%



الجنوب الثالثة: 25.71%



الشمال الاولى: 21.25%



الشمال الثانية: 20.15%



الشمال الثالثة: 23.40%



جبل لبنان الاولى: 26.30%



جبل لبنان الثانية: 24.97%



جبل لبنان الثالثة: 25.83%



جبل لبنان الرابعة: 27.02%



يذكر ان نسبة الاقتراع الاجمالية في لبنان هي 24.47%