افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" لينا غانم ان وزير العدل سليم جريصاتي أصدر البيان الآتي:



"عملا بالمادة 86 فقرة 5 من قانون الانتخاب، يحق لمندوب اللائحة الثابت التواجد في قلم الاقتراع على غرار المندوب الثابت لكل مرشح وفقا للمادة 90 من قانون الانتخاب".