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جريصاتي: يحق تواجد مندوب اللائحة الثابت في قلم الاقتراع على غرار المندوب الثابت لكل مرشح
 
 
 
 
 
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٦ ايار ٢٠١٨
 
افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" لينا غانم ان وزير العدل سليم جريصاتي أصدر البيان الآتي:

"عملا بالمادة 86 فقرة 5 من قانون الانتخاب، يحق لمندوب اللائحة الثابت التواجد في قلم الاقتراع على غرار المندوب الثابت لكل مرشح وفقا للمادة 90 من قانون الانتخاب".
 
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