قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد اجتماعه مع محافظ الجنوب منصور ضو في سرايا صيدا: "الاجواء حتى الآن هادئة ومريحة، وآسف لما حصل مع ذوي الحاجات الخاصة، علما أن التعليمات أعطيت بتسهيل اقتراعهم منذ الانتخابات البلدية".

