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المشنوق من سرايا صيدا: الأجواء مريحة
 
 
 
 
 
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٦ ايار ٢٠١٨
 
قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد اجتماعه مع محافظ الجنوب منصور ضو في سرايا صيدا: "الاجواء حتى الآن هادئة ومريحة، وآسف لما حصل مع ذوي الحاجات الخاصة، علما أن التعليمات أعطيت بتسهيل اقتراعهم منذ الانتخابات البلدية".
 
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