الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان حرب: فرنجية لا يغدر وهو ملتزم كما نحن بما اتفقنا عليه A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد النائب بطرس حرب بعد اقتراعه في ثانوية تنورين الرسمية، انه "يوم ديموقراطي وممتاز، يكرس النظام الديموقراطي في البلد، يعبر خلاله المواطنون عن رأيهم، ومناسبة لاختيار ممثليهم ونحن لدينا ثقة عمياء برأي مواطنينا".



وأسف حرب لأن "هذه الانتخابات تترافق مع الكثير من الضغوط من قبل بعض مؤسسات السلطة، لن أدخل في تفاصيلها فلدينا الوقت الطويل للتحدث عنها، وقال: "هناك عملية رشوة كبيرة وبشكل مفضوح والتي قد تؤثر على نزاهة الانتخابات، في كل الاحوال اريد ان اؤكد ان ابناء هذا القضاء واللبنانيين بصورة عامة واعون ولديهم كراماتهم وهم لا يشترون ولا يباعون وسيمارسون حقهم، ومساء اليوم سنحترم اي نتيجة تصدر عنهم، ونأمل ان تأتي النتيجة لصالح الاصلاحيين الذين يريدون مكافحة الفساد وإعادة الدولة الى الناس بعد أن أصبحت ملك بعض المتنفذين على حساب الناس، هذه هي معركتنا التي نخوضها".



أضاف: "هناك غزو مالي في بعض القرى ومحاولات لشراء الضمائر ونحن نعمل على توثيقها وهي تحتاج الى بعض الوقت لان توثيق الرشوة صعب قليلا".



وعن شائعات الانسحابات قال: "هذه الأمور تحدث في كل الانتخابات، فالمرشحون الثابتون معروفون، وهم مرشحون باسم الناس الذين يقررون بقاءهم او انسحابهم".



وعن شائعة عدم تجيير "تيار المردة" لأصوات مناصريه في البترون للنائب حرب رد بالقول: "تعودنا ان نثق بمن نضع يدنا بيده، وانا متأكد ان تيار المردة وبشكل خاص الصديق الوزير سليمان فرنجية لا يغدر وهو ملتزم كما نحن بما اتفقنا عليه، لذلك كل هذه الشائعات هدفها البلبلة ولن تؤثر على المسيرة، ونحن نتعاون بشفافية وبقلب مفتوح ومتضامنون في ما بيننا وآمل ان نتائج المساء ستؤكد عدم صحة هذه الشائعات".



ورداً على سؤال يتعلق بسبب خوضه الانتخابات في هذه الدورة منفرداً من دون الحلفاء السابقين في 14 آذار أجاب: "أنا انطلق من قاعدتي ومن يدعمنا يشكل قيمة مضافة وهو مشكور على ذلك لكن المعركة اليوم تؤكد أن أصوات الناس المتحالفة معنا تكفي لنصل الى البرلمان".



وعمّا أدلى به الوزير جبران باسيل عن عدم قدرة من بقي في البرلمان 46 عاماً من إحداث أي تغيير، قال: "الجدد في السياسة والذين لا يعرفون ما مر به البلد يقولون هذا الكلام السطحي، نحن نسير في خط ثابت باتجاه إصلاح البلد ومنع اللصوص من السرقة، هدفنا هو منع الفساد في الدولة وتعود الدولة الى الناس وليس زيادة المحظيين في الدولة الذين يكدسون ثرواتهم على حساب الناس، البلد مر بظروف صعبة وبقينا سنتين ونصف السنة من دون رئيس جمهورية بفضل غيرنا وليس بسببنا".



وعن تحضير مرشح جديد في دورة 2022 من قلب تنورين أجاب: "الناس هي التي تختار من سيترشح، فليلتزم كل واحد منا حدوده". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر