أكد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بعد ادلائه بصوته في حارة حريك أن 'اليوم يمارس فيه اللبنانيون أهم عملية وطنية سياسية، هذا اليوم يختار فيه اللبنانيون الاشخاص الذين سيمثلونهم 4 سنوات ومجلس النواب هو المؤسسة الام التي تتوزع منها كل السلطات لذلك هذا الامر مهم للبناني وهذا واجب مقدس”.



وأضاف: 'من يمتنع عن الانتخاب يكون قد تنازل عن دوره في التعبير عن ارادته واختيار من يمثله، وتنازل ايضاً عن حقه في محاسبة النواب”.



ولفت إلى ان 'أغلب البلدان لديهم الاقتراع الزامي، ونحن نعطي الحرية بالاقتراع لكن لا يجب اهمال هذا الحق”.



وتوجه إلى الناخبين بالقول: 'اختاروا اللائحة التي تريدون واختاروا الشخص التفضيلي لديكم، ونتمنى أن يكون الانتخاب وفق ارادتكم”.