الاحد في ٦ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:58 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
عون من حارة حريك: من لا يقترع يكون قد يتنازل عن حق المحاسبة للنواب
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٦ ايار ٢٠١٨
 
أكد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بعد ادلائه بصوته في حارة حريك أن 'اليوم يمارس فيه اللبنانيون أهم عملية وطنية سياسية، هذا اليوم يختار فيه اللبنانيون الاشخاص الذين سيمثلونهم 4 سنوات ومجلس النواب هو المؤسسة الام التي تتوزع منها كل السلطات لذلك هذا الامر مهم للبناني وهذا واجب مقدس”.

وأضاف: 'من يمتنع عن الانتخاب يكون قد تنازل عن دوره في التعبير عن ارادته واختيار من يمثله، وتنازل ايضاً عن حقه في محاسبة النواب”.

ولفت إلى ان 'أغلب البلدان لديهم الاقتراع الزامي، ونحن نعطي الحرية بالاقتراع لكن لا يجب اهمال هذا الحق”.

وتوجه إلى الناخبين بالقول: 'اختاروا اللائحة التي تريدون واختاروا الشخص التفضيلي لديكم، ونتمنى أن يكون الانتخاب وفق ارادتكم”.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٦ ايار ٢٠١٨ - المشنوق يلتقي محافظ جبل لبنان وقادة الاجهزة الامنية »
٦ ايار ٢٠١٨ - بالارقام- نسب الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية حتى »
٦ ايار ٢٠١٨ - المشنوق من سرايا صيدا: الأجواء مريحة »
٦ ايار ٢٠١٨ - حرب: فرنجية لا يغدر وهو ملتزم كما نحن بما اتفقنا عليه »
٦ ايار ٢٠١٨ - جريصاتي: يحق تواجد مندوب اللائحة الثابت في قلم »
٦ ايار ٢٠١٨ - عون من الداخلية: أهم عملية ديموقراطية ناجحة في الوطن »
٦ ايار ٢٠١٨ - مراقبو هيئة الاشراف على الانتخابات سجلوا ملاحظات في »
٦ ايار ٢٠١٨ - المكتب الاعلامي للمشنوق: أقلام الإقتراع مفتوحة أمام »