تشهد مراكز الاقتراع في منطقة اقليم الخروب حركة اقبال خجولة منذ فتح صناديق الاقتراع عند السابعة صباحا، واللافت ان عملية الاقتراع تستغرق وقتا بسبب الاجراءات المتبعة في كيفية الانتخاب بهذا القانون الجديد.



كما سجل حضور للمندوبين والماكينات الانتخابية للوائح التي عمدت الى توجيه المقترعين. واللافت ايضا في بعض القرى وجود خيم للوائح نصبت على مسافة من مراكز الاقتراع لمساعدة وتوجيه الناخبين.



وفي جولة على مراكز الاقتراع في بلدات عانوت وداريا ومزبود وشحيم خيم الهدوء على العملية الانتخابية وسط اجراءات امنية مشددة من قبل القوى الامنية، وكان لافتا في مركز الاقتراع في مزبود حضور مراقبين من هيئة الاشراف على الانتخابات حيث سجلوا عدة ملاحظات ومنها منع المواطنين من ادخال الهواتف الى مراكز الاقتراع.