يؤكد المكتب الإعلامي للمرشح عن المقعد الماروني في المتن الشمالي الشيخ سركيس سركيس استمراره بالمنافسة الانتخابية.



وينفي المكتب "خبر انسحاب المرشح سركيس الوارد في إحدى الصحف المشبوهة صباح اليوم ويطالب المتنيين بالرد على الشائعات والاكاذيب في صناديق الإقتراع".