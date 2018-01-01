الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان وزارة الداخلية تحدد الخط الساخن 1766 للشكاوى والاستفسارات A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلنت وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، أن الخط الساخن في الوزارة(1766) والموضوع بتصرف غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات النيابية العامة يستمر في تلقي الإتصالات والشكاوى والاستفسارات من المواطنين والمرشحين بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.



كذلك، أعلنت غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات النيابية العامة في وزارة الداخلية انتهاء توزيع صناديق الاقتراع التي أصبحت بعهدة عناصر قوى الأمن الداخلي حتى وصول رؤساء الأقلام صباح الأحد للمباشرة بالعملية الانتخابية.



وقالت في بيان: 'انطلقت عند الخامسة من صباح السبت العملية الانتخابية ليوم الأحد 6 أيار 2018، وانتهت عند العاشرة عملية تسليم صناديق الاقتراع في كل لبنان، والبالغ عددها 6793 إلى 13586 رئيس قلم ومساعدا. ووصلت، حتى الساعة، 85% من الصناديق إلى مراكز الاقتراع الخاصة بها، وأصبحت بعهدة عناصر قوى الأمن الداخلي التي ستقوم بحمايتها طيلة الليل حتى وصول رؤساء الأقلام صباح الأحد للمباشرة بفتح الصناديق والعملية الانتخابية. وستفيدكم الغرفة تباعا، في الساعات المقبلة، عند الانتهاء من وصول كل الصناديق إلى مراكزها”.



وكانت قد بدأت منذ السابعة من صباح السبت عملية توزيع صناديق الاقتراع على رؤساء الاقلام تمهيدا لنقلها الى المراكز.



وتواصل العمل بإشراف رسمي في مراكز توزيع صناديق الاقتراع لترتيب الصناديق وتوزيعها تباعاً على 14816 رؤساء الاقلام ومساعديهم، الذين بدأوا بالتوافد صباح السبت قبل الانتقال الى مراكز توزعهم، والتي يبلغ عددها 7000 مركز انتخابي.



وتم توزيع الصناديق وفق آلية وضعتها وزارة الداخلية تتيح لرؤساء الاقلام تسلم هذه الصناديق بسهولة وسلاسة من دون اي تأخير، حيث تم تشكيل فريق عمل متكامل من الموظفين موزعين على اكثر من موقع لتسريع آلية تسليم هذه الصناديق، بما يضمن وصول رؤساء الاقلام باكراً الى مراكز الاقتراع، البعيدة منها بشكل خاص.

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