الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان شيخ العقل زار جنبلاط: نرفض ان تحاصر المختارة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال التقى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، في قصر المختارة ظهر اليوم، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن على رأس وفد كبير من مشايخ الطائفة، بينهم قضاة من المذهب الدرزي ورؤساء لجان واعضاء من المجلس المذهبي، ورئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ علي زين الدين وادارة المؤسسة ومشايخها.



وقال شيخ العقل خلال اللقاء: "المختارة عرين تاريخنا، وتاريخ المعروفيين هو تاريخ لبنان الاصيل، وهو تاريخ الرجال الكبار الذين علت قاماتهم فوق كل فئوية وسمت هممهم الى العيش الواحد والقيم الانسانية".



أضاف: "نستشعر بوجودكم وليد بك وان شاء الله نستمر مع تيمور بك نستشعر معاني الوطنية التي بها وحدها يكون لبنان وطننا سيدا عزيزا حرا، ونعلم انكم في ايام الزمن الصعب كنتم صوت حوار ورجل حوار وعقل من اجل الوطن وشعبه واستقراره. ونأسف لسماعنا خطابات التشنج ونرفض ان تحاصر المختارة ونقول لاصحاب تلك الخطابات عودوا الى رشدكم لبنان لا يقوم الا على الثوابت، ثوابت الوحدة والمشاركة والمصالحة والائتلاف، ومع غبطة البطريرك (الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي) بالمحبة والشراكة، عودوا الى السياسة بمعناها النبيل اي بذل الجهود لخدمة الشعب وقضاياه، وندعو أهلنا في هذا الجبل الاشم، الى المشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق لاننا نرى ان المسألة لا تتعلق فقط بانتخاب ممثلي الامة، بل بالتمسك بالميثاقية وائتلاف الارادات الطيبة نحو مستقبل وغد نأمل ان يكون خيرا للبنان، سائلين الله تعالى ان يحفظكم وان تبقى هذه القمم شامخة عزيزة مصانة تحت رايات الحرية والكرامة".



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