انتهت عملية تسليم صناديق الاقتراع في مركز اتحاد بلديات بعلبك، عصر اليوم، بعد يوم طويل استمر لعشر ساعات متواصلة، حيث تسلم رؤساء الأقلام ومعاونوهم في قضاء بعلبك 484 صندوقا.



أما آخر الصناديق، فكان لأحد أقلام الاقتراع في بلدة عرسال.