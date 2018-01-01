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وزارة الداخلية: الانتهاء من تسليم صناديق الاقتراع إلى المراكز بكل لبنان
 
 
 
 
 
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٥ ايار ٢٠١٨
 
أصدرت غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات النيابية العامة في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: 'انطلقت عند الخامسة من صباح اليوم العملية الانتخابية ليوم غد 6 أيار 2018، وانتهت عند العاشرة عملية تسليم صناديق الاقتراع في كل لبنان، والبالغ عددها 6793 إلى 13586 رئيس قلم ومساعدا. ووصلت، حتى الساعة، 85 في المئة من الصناديق إلى مراكز الاقتراع الخاصة بها، وأصبحت بعهدة عناصر قوى الأمن الداخلي التي ستقوم بحمايتها طيلة الليل حتى وصول رؤساء الأقلام صباح الأحد للمباشرة بفتح الصناديق والعملية الانتخابية. وستفيدكم الغرفة تباعا، في الساعات المقبلة، عند الانتهاء من وصول كل الصناديق إلى مراكزها”.
المصدر : future tv
 
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