يتوجه 68370 ناخب في الضنية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقررة غدا، سوف يقترعون في 115 قلم إقتراع موجودين في 41 مركز إقتراع.



وبدأت منذ صباح اليوم الإستعدادت اللوجستية للإنتخابات، حيث بدأ عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بتفقد مراكز الإقتراع في المنطقة، على أن يتبعها في وقت لاحق اليوم إنجاز رؤساء الأقلام والكتبة كل الإستعدادات المطلوبة قبل انطلاق العملية الإنتخابية عند السابعة من صباح يوم غد.



ويتنافس على المقعدين النيابيين المخصيين للضنية، ضمن دائرة الشمال الثانية التي تضمها إلى جانب طرابلس والمنية، 14 مرشحا هم: النائب قاسم عبد العزيز، النائب السابق جهاد الصمد، سامي فتفت، محمد الفاضل، جهاد يوسف، راغب رعد، أسامة أمون، علي الصمد، عبد السلام طراد، أيمن جمال، سماح العرجة، أحمد شندب، علي هرموش وداني عثمان، موزعين على ثماني لوائح