A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عقد اجتماع في مبنى اتحاد بلديات جرد القيطع، مواكبة للانتخابات النيابية بهدف إنشاء خلية إدارة أزمة وغرفة عمليات، حيث ضم اللقاء كلا من:



رئيس الاتحاد عبدالاله زكريا، رئيس بلدية مشمش محمد بركات، ممثل بلدية بيت يونس مصطفى حسين، رئيس مركز الصليب الأحمر (حرار) زياد الزعبي، رئيس مركز الدفاع المدني (الصدقة) علي علوان، ممثلة عن مستشفى خلف الحبتور أنصاف الأسعد.



وتم التباحث في كيفية متابعة العملية الانتخابية وتذليل العقبات التي قد تطرأ وسبل معالجتها بشكل فوري وتم وضع الأرقام التالية:



مركز الاتحاد : 71/202619- 06/865429



الصليب الاحمر: 140 - 06/865508



مركز الدفاع المدني : 125 - 06/895225



فصيلة درك مشمش : 06/895011



مركز مخابرات الصدقة : 06/895702



بتصرف مواطني الجرد لمعالجة أي أمر طارىء.



هذا وتم التنسيق مع القوى الأمنية ورؤساء البلديات، وتم وضع 5 سيارات أسعاف تابعة للبلديات ورابطة المخاتير، بالاضافة لسيارات الصليب الاحمر والدفاع المدني بتصرف الخطة مع إنشاء موجات لاسلكية مع الصليب الاحمر والدفاع المدني والبلديات والقوى الامنية.



وتمنى رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالاله زكريا "مرور هذا الاستحقاق على خير بإذن الله" المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر