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إجتماع في اتحاد بلديات جرد القيطع وإنشاء غرفة العمليات
 
 
 
 
 
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٥ ايار ٢٠١٨
 
عقد اجتماع في مبنى اتحاد بلديات جرد القيطع، مواكبة للانتخابات النيابية بهدف إنشاء خلية إدارة أزمة وغرفة عمليات، حيث ضم اللقاء كلا من:

رئيس الاتحاد عبدالاله زكريا، رئيس بلدية مشمش محمد بركات، ممثل بلدية بيت يونس مصطفى حسين، رئيس مركز الصليب الأحمر (حرار) زياد الزعبي، رئيس مركز الدفاع المدني (الصدقة) علي علوان، ممثلة عن مستشفى خلف الحبتور أنصاف الأسعد.

وتم التباحث في كيفية متابعة العملية الانتخابية وتذليل العقبات التي قد تطرأ وسبل معالجتها بشكل فوري وتم وضع الأرقام التالية:

مركز الاتحاد : 71/202619- 06/865429

الصليب الاحمر: 140 - 06/865508

مركز الدفاع المدني : 125 - 06/895225

فصيلة درك مشمش : 06/895011

مركز مخابرات الصدقة : 06/895702

بتصرف مواطني الجرد لمعالجة أي أمر طارىء.

هذا وتم التنسيق مع القوى الأمنية ورؤساء البلديات، وتم وضع 5 سيارات أسعاف تابعة للبلديات ورابطة المخاتير، بالاضافة لسيارات الصليب الاحمر والدفاع المدني بتصرف الخطة مع إنشاء موجات لاسلكية مع الصليب الاحمر والدفاع المدني والبلديات والقوى الامنية.

وتمنى رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالاله زكريا "مرور هذا الاستحقاق على خير بإذن الله"
المصدر : mtv
 
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