اعلنت الجمعية 'اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات” في بيان انه 'في اطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها، فان اكثر من 100 مراقب سيتوزعون فرقا ثابته وجوالة في مختلف قرى وبلدات محافظة عكار، لمراقبة العملية الانتخابية بكل شفافية وحيادية”.



وافادت 'ان كل المخالفات التي ترد المراقبين او يسجلونها هم، سترسل إلى المكتب الرئيسي ببيروت الذي سيصدر بدوره تقارير خلال اليوم الانتخابي، ومن يريد تسجيل مخالفة يمكنه تبليغ المنسق العام في عكار حنا جميل حنا أو الاتصال بمكتب الجمعية في بيروت على رقم الهاتف 01330712 أو الدخول على تطبيق lade”.