الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان رؤساء الأقلام يتسلمون صناديق الاقتراع في كافة المناطق اللبنانية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال بدأت منذ السابعة من صباح اليوم عملية توزيع صناديق الاقتراع على رؤساء الاقلام تمهيدا لنقلها الى المراكز.



ويتواصل العمل بإشراف رسمي في مراكز توزيع صناديق الاقتراع لترتيب الصناديق وتوزيعها تباعاً على 14816 رؤساء الاقلام ومساعديهم، الذين بدأوا بالتوافد صباح اليوم قبل الانتقال الى مراكز توزعهم، والتي يبلغ عددها 7000 مركز انتخابي.



ويتم توزيع الصناديق وفق آلية وضعتها وزارة الداخلية تتيح لرؤساء الاقلام تسلم هذه الصناديق بسهولة وسلاسة من دون اي تأخير، حيث تم تشكيل فريق عمل متكامل من الموظفين موزعين على اكثر من موقع لتسريع آلية تسليم هذه الصناديق، بما يضمن وصول رؤساء الاقلام باكراً الى مراكز الاقتراع، البعيدة منها بشكل خاص.



حاصبيا



حيث بدأت عملية تسليم صناديق الأقتراع ومستلزماتها لرؤساء الأقلام والكتبة في تكميلية حاصبيا الرسمية، عند السادسة من صباح اليوم، باشراف القائمقام احمد كريدي، الذي اشار الى ان العملية تسير بشكل هادئ ومنظم، وان الانتهاء من توزيع الصناديق ستنتهي عند الحادية عشرة من قبل ضهر اليوم.



صيدا



وتسلم محافظ الجنوب منصور ضو اشرف فجر اليوم على توزيع 300 صندوق مع لوازمها، المخصصة لمدينة صيدا وقرى قضائها إلى رؤساء الأقلام والكتبة حيث سيتم توزيعها على مراكز الاقتراع استعدادا للاستحقاق الانتخابي غدا.



الكورة



وبدأت منذ الخامسة صباحا عملية تسليم رؤساء الاقلام والكتاب صناديق الاقتراع والقرطاسية وجميع المستلزمات في قائمقامية الكورة في سراي اميون، تحت إشراف القائمقام كاترين كفوري انجول. وشكر رؤساء الاقلام والكتبة القائمقام على حسن التنظيم. وبلغ عدد الصناديق 128 وتمت عملية التسليم بمواكبة قوى الأمن الداخلي .



بنت جبيل



ووزع قائمقام بنت جبيل بالوكالة شربل العلم 259 صندوق اقتراع على 48 مركزا مع التجهيزات والمستلزمات الخاصة بالإجراءات الانتخابية، كما وانتشر 570 عسكريا على المراكز المذكورة. وتوافد رؤساء الأقلام والكتبة الى سراي بنت جبيل الحكومي منذ الخامسة صباحا واللافت دقة التنظيم في عملية التسليم.



مرجعيون



أما في مرجعيون، تم منذ السادسة صباحا تسليم صناديق الإقتراع الخاصة بالعملية الانتخابية لرؤساء الاقلام وعددها نحو 192 صندوقا، مع كل لوازمها، والمخصصة لقرى وبلدات قضاء مرجعيون التي يبلغ عددها 32 بعدما كانت وصلت الى مبنى بلدية جديدة مرجعيون، ليل الخميس تحت حراسة مشددة من القوى الأمنية.



حيث أشرف القائمقام وسام الحايك، بمعاونة مختار البلدة سامي عبلة على عملية تسليم الصناديق، ووضع اللمسات الأخيرة على كل الأمور اللوجستية والإدارية لتأمين حسن سير العملية الانتخابية، بمواكبة رئيس سرية درك مرجعيون الرائد شربل حبيب.



زغرتا



وأنهت قائمقامية زغرتا تسليم صناديق الاقتراع الى رؤساء الاقلام والكتبة المكلفين إدارة العملية الانتخابية، وسط تدابير لوجستية وادارية منظمة، أشرفت عليها القائمقام إيمان الرافعي مع فريق عمل اداري من موظفي القائمقامية في سراي زغرتا.



وكانت عملية التسليم انطلقت منذ الصباح الباكر مع بدء وصول الأساتذة والموظفين المكلفين إدارة العملية الانتخابية، حيث كان ينتظرهم عند مدخل السراي موظف اداري مع عنصر من قوى الأمن الداخلي عملا على تسليمهم أرقاما بالتسلسل لكل رئيس قلم وكاتب، من ثم وزعت في داخل السراي ست لجان مخصصة للتسليم تضم كل لجنة موظفين اثنين.



وادخل الأساتذة بحسب الأرقام التي يحملها كل كاتب ورئيس قلم، كما تم تحديد المداخل والمخارج من السراي واليه، ما سهل بشكل لافت عملية التسليم، وهذا ما اشاد به الأساتذة والموظفون الذين حضروا الى سراي زغرتا لاستلام صناديقهم، ونوهوا بالعمل التنظيمي والاداري الذي لمسوه في هذه العملية.



اشارة الى انه تم تسليم صناديق الاقتراع ل 149 قلم اقتراع في 54 مركز اقتراع موزعين على قرى وبلدات قضاء زغرتا.



النبطية



وأشرف محافظ النبطية القاضي محمود المولى منذ السابعة من صباح اليوم، في اطار انجاز التحضيرات والاستعدادات لاجراء الانتخابات النيابية غدا، على عملية تسليم صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية الى 506 رئيس قلم وكاتب المنتدبين الموزعين على 252 قلم اقتراع في 42 بلدة وقرية في قضاء النبطية.



ومنذ مساء امس، تمركزت القوى الامنية من جيش وقوى امن داخلي في محيط المراكز وداخلها التي ستفتح صباح غد امام الناخبين للادلاء باصواتهم.



عكار



أما التحضيرات الادارية لمواكبة الانتخابات النيابية في محافظة عكار استكملت، باشراف ومتابعة من قبل محافظ عكار المحامي عماد اللبكي وبمواكبة امنية مشددة داخل سرايا حلبا وعلى الطرقات المؤدية لها.



وبدأت عملية تسليم الصناديق المقفلة والبالغ عددها504 من الرابعة فجرا من قبل موظفي المحافظة الى رؤساء الأقلام والكتبة والتي تحتوي على كل مستلزمات العملية الانتخابية من لوائح الشطب ولوائح المرشحين وقرطاسية.



والتسليم كان في 6 مواقع في باحة سرايا حلبا، لتسهيل توزيعها وضمان وصولها الى مراكز الاقتراع البعيدة بمؤازرة القوى الامنية.



الهرمل



وأما أعمال تسليم صناديق الاقتراع وتوزيع رؤساء الاقلام والكتاب في سرايا الهرمل فقد انجزت، بإشراف ومتابعة القائمقام طلال قطايا وبمواكبة من الأمن الداخلي بامرة امر فصيلة الهرمل الملازم أول حسين عبدالله، وسط ارتياح المشاركين في القيام بالعملية الانتخابية. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر