أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على أن 'التحضيرات للانتخابات النيابية قد اكتملت في وزارة الداخلية”، وأن 'الوضع الأمني ممسوك في لبنان”، وذلك خلال استقباله وفدا كبيرا من 'لجنة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات” من مختلف الجنسيات، برفقة سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن.



كما التقى لاحقا وفد 'الهيئة الدولية لمراقبة الانتخابات” من 'المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي NDI”، وكان حوار حول القانون الانتخابي الجديد وصعوبة التحضير له والاستعدادات والوضع الأمني.



واستمع المشنوق إلى بعض الشكاوى حول تسريب لوائح الناخبين في الخارج مع عناوينهم، وشرح كيفية معالجة الثغرات، مؤكدا على 'استقلالية هيئة الإشراف على الانتخابات”، وعلى تفهمه لأسباب استقالة عضو الهيئة سيلفانا اللقيس.



وأشاد زوار المشنوق بـ”جهود وزارة الداخلية في شرح القانون للبنانيين، وبتعاونها مع القطاع الخاص في تطبيق القانون والتحضير للانتخابات”.