الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان لبنان يدخل في فترة الصمت الإنتخابي.. واستعدادات للأحد الكبير A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال إستغل المرشحون فترة ما قبل الصمت حتى آخر نقطة يمكن أن يستفيدوا منها للإطلالة الإعلامية، قبل بدء 'الصوم” عن الكلام.



حيث تنص المادة 78 من قانون الإنتخاب على أنه: 'في فترة الصمت الانتخابي ابتداء من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية. في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية”.



وفي هذه الاستراحة التي تمتد لساعات سيستعد المواطن اللبناني لملاقاة أحد الانتخابات، والاختلاء بينه وبين صندوق الاقتراع الذي سيقول فيه كلمته، ويمنح صوته لمن يجده أهلاً لتمثيله في الندوة البرلمانية للسنوات الأربع المقبلة.



ويبقى الأساس، هو تمرير الاستحقاق الانتخابي بشكل طبيعي، بما يؤدي الى انتخابات نظيفة ومن دون أي عراقيل، أو مداخلات أو تدخلات من أي نوع من شأنها تشويه اليوم الانتخابي.



إستعدادات للأحد الكبير



فعند السابعة من صباح الغد، تُفتح صناديق الاقتراع في 7000 مركز انتخابي تجمع 1800 صندوق اقتراع وضعت في عهدة 14816 رئيس قلم ومساعد له، ويتولى امنها من الداخل حوالى 21 الف رجل امن من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام، فيما يتكفل الجيش بأمن محيط المراكز والطرقات المؤدية اليها.



هذا ونشر الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مراقب قدموا بدعوة من الحكومة، لتقييم أول انتخابات برلمانية تعقد خلال ما يقرب من عشرة أعوام.



وبانتظار إقفال مراكز الاقتراع سيظهر حجم المشاركة الانتخابية التي توقع المراقبون ارتفاعها عند اعتماد الصوت التفضيلي بعد النظام النسبي، وهو ما سيتم احتسابه نسبياً من اصل ثلاثة ملايين و650 الف لبناني وجهت اليهم الدعوة للمشاركة في العملية الانتخابية غداً. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر