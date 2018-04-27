وجه أحد وجهاء العشائر العربية الشيخ رياض الضاهر نداءً الى أبناء العشائر، جاء فيه:



اهلنا واخوتنا وعزوتنا عشائر العرب الممتدة على مساحة كافة مدن وقرى وبلدات وطننا الحبيب لبنان



نناشدكم وننخيكم يا اهل النخوه والمرؤه والكرامه والمعروفين عند الشدائد والحزات انه قد حان الوقت لاثبات مدى تأثيرنا وفعاليتنا في الحياة السياسيه في لبنان والتي اكد عليها وفعلها دولة الرئيس سعد الحريري اخذاً بالاعتبار مطالبنا الحالية وواعداً بالإلتزام اكثر واكثر بتحقيقها لاسيما وانها مطالب محقه.



كما اثبت دولته انه يمثل خط الثبات والاعتدال السياسي في لبنان ويمثل استقلال لبنان وتطوير وتحسين وضعه الاقتصادي لرفع مستوى حياة ابنائنا ولرفع من شأن وطننا لبنان بين سائر الدول.



لذا ادعوكم اهلي واخوتي الى المشاركه الكثيفه في الانتخابات والتصويت لمن يمثلنا حقيقة والسائر على نهج والده المرحوم الشهيد رفيق الحريري الا وهو الشيخ سعدالدين رفيق الحريري.