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أوغاسبيان هنأ كيوان: مفخرة للبنان ومدعاة اعتزاز للمرأة اللبنانية
 
 
 
 
 
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٤ ايار ٢٠١٨
 
رحب وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، بانتخاب الدكتورة فاديا كيوان مديرة عامة لمنظمة المرأة العربية خلفا للسفيرة ميرفت تلاوي. وأكد في بيان أن هذا الإنتخاب "مفخرة ومدعاة اعتزاز للبنان وللمرأة اللبنانية التي تثبت مرارا وتكرارا أهليتها لتبوؤ أعلى المناصب".

أضاف إن "المسيرة المهنية للدكتورة كيوان تشكل الدليل الساطع عما تتحلى به من كفاءة عالية وإقدام، سيضعانها في مقدمة السيدات العربيات اللواتي يلعبن دورا فاعلا وإيجابيا في تطور مجتمعاتنا العربية وتحقيق ازدهارها".

وأبدى ثقته بأن الدكتورة كيوان "ستكون أيضا السند للمرأة اللبنانية في نضالها ومسيرتها نحو تعزيز حقوقها وحضورها في مؤسسات الشأن العام".

وكان أوغاسابيان قد اتصل بكيوان مهنئا إياها ومتمنيا لها التوفيق والنجاح في مهمتها، ومؤكدا أن من يستحق التهنئة أيضا "هو لبنان الوطن الذي يقدم للعالم خيرة أبنائه".
 
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