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وزارة الداخلية: إكتمال إيداع صناديق أصوات المغتربين في مصرف لبنان
 
 
 
 
 
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٤ ايار ٢٠١٨
 
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:

'إكتمل عند الساعة 21.30 من مساء أمس إيداع الصناديق الـ232 التي تحمل أصوات المقترعين اللبنانيين المقيمين خارج لبنان الذين شاركوا في الانتخابات نهاري الجمعة والأحد من الأسبوع الماضي، وذلك بوصول آخر 15 صندوق إلى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث نقلتها عناصر من قوى الأمن الداخلي إلى مصرف لبنان، بحضور مندوب من وزارة الداخلية ومندوب من وزارة الخارجية.

وقد هنأ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قوى الأمن الداخلي ومديرها العام اللواء عماد عثمان على إنجاز المهمة بنجاح”.
 
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