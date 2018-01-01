A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، فوز مرشحة لبنان الدكتورة فاديا كيوان بمنصب المدير العام لمنظمة المرأة العربية للفترة 2018- 2022، في الإنتخابات التي جرت في مقر المنظمة في العاصمة المصرية القاهرة، لافتة إلى ان "ترشيح كيوان جاء بطلب من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين وشؤون المرأة".



ولفتت الخارجية في بيانها إلى ان "الدكتورة كيوان تتمتع بخلفية علمية وثقافية مرموقتين، وهي تحمل دكتوراه دولة في العلوم السياسية من جامعة باريس الأولى- السوربون، وقد كرست جهودها لعقود طويلة في مجال شؤون المرأة وباتت تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال. اتسمت مساهماتها بالمهنية العالية والحرفية فتخطت الحدود الوطنية لتشمل الاقليم والمحافل الدولية. يأتي هذا الترشيح تتويجا لمسيرة الدكتورة كيوان مع منظمة المرأة العربية، فهي كانت من بين السيدات الاوائل اللواتي رافقن نشأة هذه المنظمة، وعملن على تثبيت جذورها. وقد حرصت على صياغة القواعد الاجرائية للمنظمة لتكون أكثر فعالية وقدرة على خدمة قضايا المرأة العربية، وعلى ان يكون لها صوت في مختلف المحافل ذات الصلة. كما انها لم تأل جهدا لإزالة الصورة النمطية للمرأة العربية، وإطلاق حوارات وشراكات تبرز قيمتها المضافة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر