A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان "كامل مؤسسات وزارة الدفاع اتخذت الترتيبات والاجراءات كافة المرتبطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية في تنظيم العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين، للادلاء باصواتهم في السادس من أيار المقبل في جميع المناطق اللبنانية".



وأكد الصراف ان "التحضيرات اللوجستية والأمنية اللازمة لمواكبة الاستحقاق الانتخابي، الذي يمثل انجازا جديدا لوطننا، قد اكتملت"، مشددا على "اهمية دور القوات المسلحة، العين الساهرة على الوطن لتأمين سلامة المواطنين وحسن سير العملية الديمقراطية في اجواء من الطمأنينة والحرية".



واعطى توجيهاته الى المحكمة العسكرية بوجوب البقاء على جهوزية قضائية تامة تواكب الجهوزية الأمنية والتواجد في أماكن العمل لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حال حدوث اي مخالفة.

كما تمنى على المواطنين "المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الفريد الذي يساهم في ترسيخ الاستقرار في لبنان، لاسيما في ظل الأزمات التي تحيط بنا، عبر الالتزام بالتعليمات والتحلي بالموضوعية واليقظة والتعاون وعدم الانجرار إلى الاستفزازات التي من شأنها اعاقة سير العملية الديمقراطية". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر