A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أفادت عائلة نزار زكا أن التواقيع على العريضة التي تقدمت بها بعنوان "تأييد هذا الموقف من خطف اللبنانيين"، دعما لنزار والمخطوفين اللبنانيين أينما وجدوا، تتسع يوما بعد يوم، وتلقى قبولا عارما في صفوف المرشحين والناخبين من مختلف المناطق على حد سواء.







وفي هذا السياق، وقع العريضة كل من المرشح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوح - جبيل النائب السابق فارس سعيد، والمرشحة عن المقعد الأرمني في دائرة بيروت الأولى الإعلامية بولا يعقوبيان.







وشكر نزار زكا من سجنه في إيفين سعيد ويعقوبيان على توقيعهما العريضة، مثنيا على إلتزامهما القضايا الإنسانية ورفعهما الصوت عاليا دعما لقضيته وقضية المخطوفين اللبنانيين.



ولفت زكا الى أنه "لا يزال مقتنعا بأن رئيس الحكومة سعد الحريري سيلتزم بوعده إصدار بيان رسمي يدين إيران لإستمرار إختطافه وتغييبه عن أهله، ويستدعي السفير الإيراني في لبنان لهذا الغرض، وذلك قبل 6 أيار، لأن الدولة اللبنانية مسؤولة عن سلامة أبنائها، وخصوصا أولئك المخطوفين والمغيبين قسرا في السجون، ولا يمكن أن تستمر في إدارة ظهرها الى مطلب حق". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر