الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار المشنوق: البيارتة لن يعطوا اصواتهم لمن قام بـ7 ايار A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال جدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن الانتخابات في بيروت هي معركة مصير وكرامة وقرار بين العروبة والفارسية.

وقال، في حديث إلى محطة "ام تي في": "كنت من عناصر التسوية بانتخاب الرئيس ميشال عون ومن المعاونين الذين اقروا وعملوا على هذه التسوية عن قناعة وايمان، لاننا وصلنا الى وقت بدأت فيه، مع عدم وجود رئيس جمهورية، ملامح صراع النظام".

أضاف: "كان من الافضل ان يكون الصراع على رئيس جمهورية، وكل مواقفه السياسية ملبننة بطريقة ممتازة وعلى تقدم وليس على تراجع وعلى وضوح، هذا الامر يجعل الرهان على انتخابه رئيسا للجمهورية عملية وطنية بامتياز".

ورداً على سؤال، جزم بأن "مسألة العروبة مسألة كرامة وهوية وتاريخ ومستقبل وحاضر"، متسائلاً: "ماذا فعلت ايران للموضوع الفلسطيني؟



وانتقد المشنوق السياسة الايرانية، وقال: " ولا مرة كانت السياسة الايرانية جزءا من الاستقرار في اي مكان بالعالم. دائما تكون جزءا من اشتباك ومشاكل وحروب وفتن مذهبية لا نعرف من اين تبدأ واين تنتهي".

وإذ سأل: "ماذا حققت الممانعة الفلسطينية؟ أضاف: "اذا كان لبنان وحده يريد تحمل عبء السياسة الايرانية في الموضوع الفلسطيني فهذا ظلم، له اول وليس له آخر. وهو لن يؤدي الى اي نتيجة لا في فلسطين ولا لبنان ولا ايران".

أضاف: "نحن نتكلم عن دولة توزع 9 ملايين حصة غذائية شهريا لعائلات دخلهم تحت المئة دولار. قيمة الحصة 20 يورو، يعني على الاقل بين الاربعين وال45 مليون مواطن"، مؤكداً ان "الشعب الايراني له حضارة عظيمة وتاريخ عظيم ولكن هذا ليس له علاقة بطبيعة النظام الحالي".



وبالعودة إلى معركة بيروت، فشدد على أن "قرار بيروت جزء من قرار لبنان، هوية بيروت هي هوية كل لبنان، اقتصاد بيروت هو اكثر من نصف من اقتصاد لبنان. سياحة بيروت هي اكثر من نصف سياحة لبنان. السلوك الاجتماعي ببيروت هو مؤثر على كل لبنان".

واعتبر ان " هذا الصراع لا ينتقل بشكل بسيط، علينا ان نعمل جردة على خطابات السيد حسن نصرالله من بداية الانتخابات الى اليوم، 7 او 8 خطابات، ونرى عناوينها السياسية. اولا بمكانة بيروت قال بكل بساطة ان هذا الكلام "الخطر الداخلي يتفوق على الخطر الاسرائيلي".

واسترسل: "ننتقل الى معركة بعلبك الهرمل، اتهموننا بأننا داعمون للارهاب، ونحن خضنا معارك معهم بغطاء سياسي ودعم من الرئيس الحريري"، مذكراً بأن "التكفيريين اتوا الى لبنان بسبب دور حزب الله في سوريا. يكفي هذا الوهم انهم حموا لبنان من الارهابيين، بل هم لم يحموا لبنان، هم بسياستهم بسوريا جاؤوا بالارهابيين والتكفيريين الى لبنان ".



ولاحظ ان "هناك معركة في بيروت بين مشروعين سياسيين وليست انتخابات من سينجح فيها. كل مشروع سياسي له طبيعة وعناوين وله قراءة مختلفة تماما عن القراءة الاخرى".

وردا على سؤال ما اذا كانت ايران ستسيطر على بيروت كما سيطرت على صنعاء والشام وبغداد؟ أجاب: "هذا لن يحدث لو بقي شخص واحد على قيد الحياة في بيروت".

وعن تدريب حزب الله عناصر من البوليساريو في المغرب، تساءل: "الى متى ستبقى بيروت معسكر تدريب للارهاب في العالم؟ في الصف الاول اليمنيين والثاني العراقيين والثالث البحرينيين والرابع بوليساريو، ما علاقتنا نحن بالبوليساريو؟

وأوضح ان "المغرب دولة جدية لا تقطع علاقتها بإيران، ولولا محبتها للبنان والمصاهرة التاريخية بين المغاربة وبين لبنان لكانوا قطعوا علاقاتهم بلبنان، يتم هذا الامر عبر السفارة الجزائرية في لبنان او الشام. تحويل لبنان لمعسكر تدريب ارهابي مسؤولية تقع عليهم بتخريب لبنان وليس بإعماره والدخول الى الدولة في لبنان، إما معسكر تدريب وإما دولة". وشدد على أن "قرارنا هو عدم ادخال لبنان بنفق النزاعات الطائفية او الحروب الاهلية".



وأكد ان البيارتة "يعرفون الرد جيداً بصناديق الاقتراع ويحافظون على كرامتهم ولن يعطوا اصواتهم لمن قام بـ7 ايار، لافتاً إلى ان "المواجهة بين مشروعين، لذلك كل شب وصبية ورجل وست يجب ان يصوت يوم الاحد ولا يجعل العتب والزعل والتقصير يجعله يتراجع عن الدفاع عن بيروت وكرامتها".

وإذ تساءل: "هل من الطبيعي ان يكون هناك 8 لوائح ضد لائحة واحدة؟ أوضح ان "الصوت الضائع سيخدم لائحة حزب الله".

ورداً على سؤال، قال: "لن اكون جزءاً من اي تسوية فيها مس بالسيادة والاستقلال وقرار الحرب والسلم، لا يمكن الاستمرار بهذه الحالة، البلد ينهار، لولا المؤتمرات وعلاقات الرئيس الحريري الدولية لذهبنا الى انهيار اقتصادي، تمكنا من وضع سد امام الانهيار الكبير، لن نضيعه ونتفرج على المزيد من الصراعات والتهديدات في العالم، هذه السياسة انتهت".



وعن كلام المشنوق عن المرشح فؤاد مخزومي، قال: "انا بدأت كلامي انه وكيل لشركات اسلحة، لم افترض ان هذا الامر سيؤدي الى كل هذه الضجة والاجابات التي فيها قلة تهذيب وتمنين وادعاءات وغرور، هناك كتاب كتبه ديفيد لي مدير الوحدة الاقتصادية بالغارديان يقول انه قام بهذا الكتاب عنوانه الكذاب وان ايتكن وظفه باحدى الشركات اصبح وزير مبيع الاسلحة وانه شارك في صفقة اسلحة بلبنان هو يقول انه ساعد الجيش اللبناني ويقول الكتاب ان الوزير صاحب اكبر فضيحة في تاريخ بريطانيا لانه كتب رسالة يوصي بها لشركات الاسلحة باعتماد مخزومي كوسيط مع السعودية لانه نجح بصفقات بيع سلاح لايران والعراق".

وزاد: " لم اقل شيئاً يبرر كل هذا الكلام هو اعتدى وبدأ يتكلم عن كلام كبير عن الثروات باعتبار ان ثروتي كلها استثمارات في لندن وباريس ودبي، انا وغيري، يعني هو يعرف مال الرئيس الحريري من اين ولكن السؤال اموال الاخرين من اين؟ انا حاضر امام اي قاضي للمحاسبة على كل قرش، عملت بعرق جبيني 40 سنة لاعيش جيداً، على ماذا تدعو الناس؟ بصفتك من؟ هذا الكتاب موجود حصل عليه من وثائق من المحكمة.هذه وقائع لا رأي ويقول انه يعتقد ان مخزومي يمكنه شراء الناس بنفوذه وهذا ما سيفعله في لبنان، بيروت ليست للبيع والشراء، فشر برقبته وماله ان يتمكن من شراء بيروت واهلها، هذه بيروت لها كرامة وعروبة وكل شيء".



وأكد ان "الرئيس الحريري جاوبه لو كان اخذه بلائحته هل قال كل هذا الكلام؟ هذا الرجل تاجر سلاح هل بيروت تعطي تمثيلها لتاجر سلاح وصفقات وسرقات للدول؟

أما بالنسبة لترشحه تزامناً مع توليه وزارة الداخلية، قال المشنوق: "كان افضل ان لا اكون مرشحاً لعدة اسباب اهمها التفرغ للعمل كوزير داخلية ومشرف على الانتخابات ولكن لم تسمح الظروف السياسية بتشكيل حكومة من غير المرشحين، ثانياً بالدول الراقية لا يطلب من وزير الداخلية الاستقالة اذا كان مرشحاً لانه في تلك الدول هو غير مشرف، هناك هيئة اشراف مستقلة وبالتالي الوزير حر بحركته، الان اختلطت الامور، اعتقد بالسنوات الاربع الماضية اثبتت انني وزير داخلية كل لبنان وتصرفت على هذا الاساس تجاه كل القوى السياسية، من جهة اخرى ليس المهم التصرف الانتخابي بل هل انت تستغل هذه الزيارة لغايات انتخابية، ليدلون على اي تعليمات قمت بها او اي تجاوز حدث".

وعن المال السياسي، قال: "اصريت على ان مسألة الرشوة الانتخابية ليست فلكلورا يعترف به والدليل ما جرى من توقيفات لأشخاص بتهمة الرشوة بالجرم المشهود وبحوزتهم تذاكر هوية ونقود". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر