الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار بهية الحريري : صيدا ستؤكد في 6 ايار أن لا أحد يكسر عنفوانها A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اكدت رئيسة لائحة التكامل والكرامة في دائرة صيدا جزين النائب بهية الحريري اننا في السادس من ايار ومعنا الناس سنؤكد ان لا احد يلغي صيدا ولا أحد يستطيع ان يكسر عنفوانها ولا احد يستطيع ان يتخذها جسر عبور الى موقع ولا ساحة لمشروعه وان حماية صيدا ومشاريعه هي بالنزول الى صناديق الاقتراع والتصويت بكثافة لمشاريع صيدا ومسيرة التنمية والنهوض فيها والتي بدات وتستمر وستتواصل بثقة الناس ودعمهم .



الحريري شاركت والمرشح على لائحة التكامل والكرامة المحامي حسن شمس الدين في مهرجان اقامه تكريما لهما السيد باسم البرجي في باحة مطعم تاج في صيدا بحضور رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ومنسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود والسيد شفيق الحريري والمهندس يوسف النقيب.



شمس الدين



بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة ترحيب وتقديم من الإعلامية حنان النداف ، تحدث المرشح شمس الدين فدعا الى المشاركة بكثافة في الاقتراع للسيدة بهية الحريري يوم الأحد المقبل ، وقال: ان عنوان برنامج بهية الحريري منذ ربع قرن هو العمل والتفاني في خدمة المجتمع والتزام قضايا الناس والانجاز للمدينة لأنها تعتبر ان هذا واجبها تجاه مدينتها . وراى أن هناك اليوم من يحاول ويريد ان يعيد عقارب الزمن الى الوراء والتعاطي مع الاستحقاق الانتخابي على قاعدة ان انتزاع المقعد الثاني هو امر واقع ، دون العودة الى راي الناس وقرار المدينة الذي هو بيد اهلها وليس بيد احد اخر .



الحريري



وتحدثت النائب الحريري فتوجهت بالتحية الى صاحب الدعوة وعائلته شاكرة اياهم على هذه المبادرة . وقالت الحريري: نحن اليوم وعشية استحقاق السادس من ايار امام تحد كبير بالتصويت للائحة التكامل والكرامة ونهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي يجسد قصة عمر من الارادة والمسؤولية والانجاز انطلقت من صيدا الى كل لبنان وتستمر في المدينة بثقة الناس من اجل تحقيق تطلعاتهم واحلام ابنائهم بمدينتهم لتكون مدينة لا تشبه الا أولادها .



واضافت: نحن ايضا امام مسؤولية وتحدي تقديم المثال والنموذج في الممارسة الديمقراطية بأوسع وارقى مشاركة واظهار صورة صيدا وجزين بأرفع انواع التقدم والتطور .



وتابعت : الانتخابات فرصة للمساءلة ولتجديد التزامنا بمسيرة السلم الأهلي والعيش الكريم التي انطلقت من صيدا لكل لبنان مع الرئيس الشهيد الرئيس رفيق الحريري



وعبرت الحريري عن ايمانها بدور وطاقات الشباب والصبايا وما يبدونه من تفاعل مع قضايا مدينتهم ، معتبرة ان تأمين فرص العمل هو اساس البرنامج الانتخابي الذي شارك في وضعه الشباب انفسهم والمجتمع المدني في صيدا وجزين .



لقاءات مع عائلات



الى ذلك شاركت الحريري وشمس الدين في لقاءات بدعوة من عائلات " ادهم الددا وحسن السبع اعين في الهلالية ، وآل الشامي في عين الدلب والحاج رفيق العقاد في الشواليق ".



وقالت الحريري "اننا في السادس من ايار ومعنا الناس سنؤكد ان لا احد يلغي صيدا ولا أحد يستطيع ان يكسر عنفوانها ولا احد يستطيع ان يتخذها جسر عبور الى موقع ولا ساحة لمشروعه .. ولا احد اكبر من صيدا ، صيدا هي التي تأمر ونحن ننفذ. وان حماية صيدا ومشاريعها هي بالنزول الى صناديق الاقتراع والتصويت بكثافة لمشاريع صيدا ومسيرة التنمية والنهوض فيها والتي بدات وتستمر وستتواصل بثقة الناس ودعمهم ".



بدوره اكد شمس الدين "ان صيدا ستقول كلمتها في 6 ايار وستكون صاحبة قرارها وهويتها وتحمي نفسها وانجازاتها ممثلة بمن يعبر حقيقة وواقعا عن نهج الانجاز ، بهية الحريري ، وكلمة صيدا ستكون يوم الأحد "نعم كبيرة لبهية الحريري" . لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر