الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري: سنعمل على تعطيل كل رهانات اللائحة الصفراء A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن حزب الله لديه مشكلة، وهو لم ير مخرجا لنفسه إلا برمي المشكلة على تيار المستقبل، وقال: "إن رمي تهمة الإرهاب علينا، سمعناه كثيرا في الماضي، كما سمعنا الكلام الذي فبركوه عن عرسال وطرابلس وغيرها، وتبين لكل اللبنانيين، أن هذا الكلام كذبة من العيار الثقيل!



كلام الرئيس الحريري جاء خلال كلمة ألقاها في المهرجان الذي أقامه مساء اليوم اتحاد جمعيات العائلات البيروتية في "سي سايد أرينا" للائحة "المستقبل لبيروت" في حضور أعضاء اللائحة وحشد كبير من العائلات البيروتية والفعاليات.



كلمة يموت



استهل المهرجان بالنشيد الوطني اللبناني، ثم تحدث رئيس الاتحاد محمد عفيف يموت فقال: "قيل لنا أن الاتحاد يجب أن يكون على مسافة واحدة من كل المرشحين، ولا سيما أولئك الذين تنضوي عائلاتهم تحت راية الاتحاد، أجبناهم أن الاتحاد حين أُسس سنة 1998، قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أن الاتحاد هو حزبه، ونحن وفاء لدم الرئيس الشهيد، لا يمكن أن نكون على حياد، فنحن أوفياء وأهل بيروت أوفياء ولا يمكن أن نكون على الحياد. كما قلنا أن اليوم هناك مؤامرة لتشتيت وتفتيت عائلات بيروت، والاتحاد لا يمكن أن يقف على الحياد بل سيواجه هذه المؤامرة. وحين تكون هناك مؤامرة لمصادرة قرار بيروت، لا يمكن أن يمررها أبناء بيروت. هناك مؤامرة لتغيير هوية وعروبة بيروت، فكيف نفسر أن تكون هناك ثماني لوائح، سبعة منهم من نفس البيئة والعائلات، فلماذا نتفتت؟ نحن وفاء لدم الرئيس الشهيد، سنبقى مع الرئيس سعد الحريري، وهذا الكلام سيترجم يوم الأحد بنزولنا مع أبنائنا وأهلنا إلى صناديق الاقتراع، فنحن أم الصبي.



يا سعد بيروت، يا رعاك الله وفيا، أبيا، جسورا، همتك عالية وقلبك كبير، وإقدامك على الخير بنبل وشموخ، لا تخشى في مصلحة الوطن لومة لائم، ولا انتقاد لئيم. فسر على بركات الله بعون المحبين البواسل، العاقدين العزم على نصرتك. فأنت نسخة طيبة عن أبيك الشهيد، تسير على دربه بشجاعة القادر المقتدر.



يا سعد بيروت، هذا الوئام الذي نحن فيه من صنع يديك يا ابن الأكرمين. وهذه الجموع من أهل بيروت جاءتك مهللة بمقدمك السعيد، لأنهم أحبوك وبايعوك على الوفاء. لقد عرفوا قدرك وصدقك، فبادلوك الإخلاص بالوفاء. لقد رأوا فيك ملاذا للمتعبين، تنصر الضعيف على القوي الغاشم، وترفع الضيم عن المقهورين، وتعين أصحاب الحاجة على قضاء حوائجهم، وتبني وطنا وترفع رايته في كل المعمورة. فمبادرتك الجريئة أعادت الحياة إلى المؤسسات، ومؤتمراتك الدولية تعمل على معالجة الركود وتحريك الدورة الاقتصادية المتعثرة. أما خصومك فليس لديهم سوى التشكيك المغلف بالحسد، وطرح شعارات شعبوية جوفاء، لا تعالج حاضرا ولا تبني مستقبلا.



يا سعد بيروت، بيروت بقيادتك كريمة وعزيزة، وأهلها المقيمون في قلبك يشعرون بنشوة لا تبددها أوهام المتباكين على عاصمتهم. بيروت أجبرت العدو الصهيوني على استجداء الخروج الآمن من شوارعها، كما حوّلت الادعاء بأن السابع من أيار 2008 يوم مجيد إلى خطيئة وطنية كبرى. بيروت هي مركز القرار الوطني، وهي حاضرة في كل حركة سياسية، وقرارها بيد قيادتها المعبرة عن توجهات أهلها، ولا تحتاج إلى ادعاءات باطلة بعودتها إلى أهلها.



بيروت الوفية لمرجعيتها السياسية، عصية على كل من يحاول وضع يده على قرارها السياسي أو الانتقاص من دورها الوطني الريادي، أو الافتئات على حقوق أهلها. بيروت لن تسمح بتصدير ممثلين لها إلى الندوة النيابية. فأهل بيروت سيمطرون صناديق الاقتراع بأصواتهم المؤيدة للائحة المستقبل لبيروت، أكثر من أي انتخابات سابقة، لأنهم يدركون حجم الاستهداف لدورهم ورسالتهم، وسيؤكدون مرة أخرى أن بيروت هي مصنع الزعامات الوطنية، فلن تسمح بتفريق شملها ولا بتفتيت عضدها.



يا سعد بيروت، عائلات بيروت أتتك لتجدد العهد والوعد، وتقول بأن السادس من أيار لناظره قريب".



ثم قدم يموت وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد درع تقدير ووفاء للرئيس الحريري.



بعد ذلك تحدث الرئيس الحريري فقال:



"غدا نصلي صلاة الجمعة، ونقول سويا: الاتكال دائماً على رب العالمين. بعد غد يوم صمت انتخابي، راحة للجميع، من الحملات والكلام. يوم الأحد بيروت كلها ستتكلم، بيروت ستُسمع صوتها في صناديق الاقتراع. زحف بيروتي مقدس بإذن الله، من كل البيوت والأحياء إلى مراكز الاقتراع. وبيروت تستحق الزحف، تستحق أصواتكم لتحموا قرارها، لتحموا هويتها، ولتقولوا بأعلى صوت: كرامة بيروت خط أحمر!



أنتم عائلات بيروت يعني أنكم تاريخها، وأنتم حاضرها، وأنتم من تحمون مستقبلها. النزول للانتخاب يوم الأحد، واجب وطني وواجب بيروتي. كل واحد يقول أن آخر همه الانتخابات، يكون يفتح الباب للتطاول على كرامة بيروت.



لكن ثقتي ليس لها حدود، بأن أهل بيروت سينزلون يوم الأحد من الطريق الجديدة والمزرعة، من المصيطبة والباشورة وزقاق البلاط، من الأشرفية والبسطة ورأس النبع، من الزيدانية وعاشية بكار والملا، من المرفأ وعين المريسة ومينا الحصن، من قريطم وساقية الجنزير ورأس بيروت. سينزلون بإذن الله، من بشامون وعرمون والناعمة والسعديات والجية والإقليم والضاحية، من كل منطقة فيها رائحة بيروت، ومن كل بيت يتحدث بلهجة بيروت.



قبل يومين سمعنا كلاما قيل في مهرجان انتخابي، لا نستطيع أن نمر عليه مرور الكرام. كلام أقل ما يقال فيه، أنه قمة في تزوير الحقائق.



حزب الله لديه مشكلة، لم ير مخرجا لنفسه إلا برمي المشكلة على تيار المستقبل. يقول لأهلنا هل تريدون أن تنتخبوا تيار المستقبل، الذي كان على اتصال مع التنظيمات الإرهابية؟ وتريدون أن تنتخبوا تيار المستقبل، وهو المسؤول عن الحرمان؟

أنا أسأل كل اللبنانيين: بشرفكم، بدينكم، بإيمانكم، هل هناك تزوير أكثر من ذلك؟ هل هناك تحريض طائفي أكثر من ذلك؟ هل هناك تضليل أكثر من ذلك؟



رمي تهمة الإرهاب علينا، سمعناه كثيرا في الماضي، كما سمعنا الكلام الذي فبركوه عن عرسال وطرابلس وغيرها، وتبين لكل اللبنانيين، أن هذا الكلام، كما كان يقول الشهيد: "مانو دقيق"، لأننا نحن من حمينا البلد من الإرهاب، ونحن العنوان الرئيسي للاعتدال في البلد، ونحن لم نكن شركاء بلعبة الدم والخراب والتهجير بسوريا.



أما تحميل تيار المستقبل، مسؤولية الحرمان، فمن هم نواب البقاع ووزراء البقاع منذ العام 1992؟ هل تيار المستقبل، يخرق حزب الله بنواب بعلبك الهرمل، دون أن أدري؟



لديك مشكلة، ابحث كيف تحلها، ولا ترميها على غيرك. أنتم تتحدثون منذ عشرين سنة عن إنجازاتكم، والآن على أبواب الانتخابات، صار البقاع محروما؟ وصار تيار المستقبل مسؤولا عن الحرمان؟ "والله تخينة !". مسألة لا "تركب على قوس قُزح".

في كل الأحوال، المعارك الانتخابية بكل الدوائر مصيرية. لكن معركة بيروت هذه المرة غير كل المعارك. هناك مخطط لتمزيق قرار بيروت السياسي بدأ مع تشكيل اللوائح ويريدون أن يستكملوه بإضعاف الصوت البيروتي في عملية التصويت. ثماني لوائح بوجه لائحة المستقبل لبيروت. قد يقول البعض: هذا مشهد ديموقراطي... وكل اللوائح بوجه بعضها البعض. مع احترامي لهذا الرأي، هذه نظرة سطحية للموضوع. تمعنوا باللوائح جيدا، ترون لائحتين في الواجهة: اللائحة الزرقاء، واللائحة الصفراء. معظم اللوائح الباقية لديها وظيفة واحدة غير معلنة، وهي كيف تسحب من رصيد سعد الحريري ولائحة المستقبل، ليتحول السحب تلقائياً لرصيد لائحة حزب الله.



في هذه الحالة، لدينا مسؤولية كيف نرفع نسبة التصويت في بيروت، وكيف نشجع المواطن البيروتي على المشاركة. اللائحة الصفراء تراهن على تخفيض نسبة التصويت، تراهن على تشتيت الصوت البيروتي بين عدة لوائح، واللوائح الثانية، كلها، تحقق لها هذا الهدف، تراهن على كسر المد الشعبي لتيار المستقبل، وتراهن على أن الناخب البيروتي يبقى في بيته ولا ينزل إلى الانتخابات.



نحن من جهتنا، نراهن وسنعمل على تعطيل كل رهانات اللائحة الصفراء. نحن واثقون بأن أهل بيروت هم من سيعطلون الرهانات الصفراء! أهل بيروت سينزلون، لأن بيروت تستحق المشاركة في معركة الدفاع عن قرارها. تصوروا فقط أن لائحة المستقبل خسرت الانتخابات. هل تستطيعون أن تتصوروا أين سيصبح قرار بيروت؟ هل تستطيعون أن تتصوروا أن تأخذ بيروت أوامر من الخارج، وتأتيها فتاوى من الخارج؟ هل تستطيعون أن تتصوروا من سيكونون نواب بيروت في مجلس النواب؟ ومن سيتحدث باسم الطريق الجديدة والمزرعة والمصيطبة ورأس بيروت والمدور والمرفأ؟



كابوس! وكي لا نصل إلى الكابوس، يجب أن ننتصر في 6 أيار، وحتى ننتصر لا بد من إعلان الاستنفار في كل أحياء بيروت. هناك لوائح ورؤساء لوائح مستنفرون ضدنا. حملة استخفاف بعقول الناس وبذاكرة أهل بيروت، وبتاريخ عاصمة من أعظم عواصم العرب.



هذه جماعات، ترى بيروت إما بعيون الحقد على رفيق الحريري، أو بعيون الحسد لسعد الحريري، أو بعيون تحتاج لعملية مياه زرقاء.



يتحدثون عن بيروت، وعن البنى التحتية والخدمات وعمل البلدية، كما يُحكى عن مدينة ضربها زلزال. كلا ليس صحيحا. بيروت أحلى وأجمل وأرقى العواصم بالشرق. بيروت قبل رفيق الحريري كانت شيئا، كانت غارقه بالخراب والدمار والفوضى، وبعد رفيق الحريري صارت شيئا آخر، عادت لتكون الأحلى، ومع سعد الحريري ستبقى جوهرة العواصم بإذن الله.



أسواق بيروت تتحدث عن نفسها، وأحياء وساحات وشوارع بيروت تتحدث عن نفسها. وحقوق بيروت وأهل السنة تتحدث عن نفسها، بالإدارة ومؤسسات الدولة والتشكيلات الإدارية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية.



هل يستطيع أحد أن يخبرني أين ظلمت بيروت في التعيينات؟ هل يستطيع أحد أن يخبرني من اقترب من موقع أهم وظيفة إدارية في لبنان، وهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ هل يستطيع أحد أن يخبرني من اقترب من رئاسة مجلس الخدمة المدنية؟ أو من محافظة جبل لبنان؟ أو من الأمانة العامة لوزارة الخارجية؟ من أصل 31 موقعا سنيا في الفئة الأولى هناك 19 بيروتيا.



ومن ثم، ما هذه المزايدات في موضوع وظائف البلدية، وكأن البلدية طارت، ورئيسها وأعضاؤها وموظفوها آتون من "الماو ماو!". حصة البيارتة في البلدية وفي إطفائية بيروت وحراس بيروت هي الأكبر. أي كلام آخر ضعوه في سلة المزايدات الانتخابية. كل هؤلاء الشبيبة الذي يتحدثون، ماذا فعلوا لبيروت؟ أين زرعوا أمرا يتحدث عنه الناس في بيروت؟ ينظرون فقط بأن البيارتة خرجوا من بيروت ليعيشوا في بشامون وعرمون وغيرها. وكأن رفيق الحريري أو سعد الحريري دفعا أولاد بيروت للإقامة خارج بيروت، وكأن القصة حصلت منذ سنة أو منذ عشرة سنين أو حتى منذ عشرين سنة.



نسوا ماذا فعلت الحرب، ونسوا زمن الميليشيات، ونسوا القصف الذي كان ينزل على رأس البيارتة، ولا يرون إلا رفيق وسعد الحريري. يريدون إلباسهما بالقوة ثوب تهجير أهل بيروت.



من يتحدثون عن مشاريع إسكان في بيروت، "خليهن يفرجونا شطارتهن"، وينفذوا مشروعا واحدا، لينشئوا شقة واحدة، وأنا أؤكد لكم، إذا وصلوا، سيأخذون هذه الكرسي ويسلمونه لحزب الله، فكما حصل في العام 2011، وهم يريدون أيضا أن يعملوا رؤساء وزراء، هذه أمور تحتاج إلى أكتاف عريضة، متل أكتاف رفيق الحريري، ومتل أكتاف سعد الحريري. ومشاريع الإسكان والمدارس الرسمية والمستشفيات وفتح الطرقات وتجميل الساحات والحدائق، مشاريع أجمل الواجهات البحرية وأجمل الأسواق، رأيتموها مع الحريري. والحريري باق معكم بإذن الله بنفس المسيرة.



هذا لا يعني أن بيروت مدينة ليست فيها مشاكل، وأن صاحب الدخل المحدود والفقير في بيروت، ليس له حق في أن يعيش ببيت يليق بكرامته. على العكس، هناك مطالب كثيرة لأهل بيروت، وهناك مشاكل كثيرة، كمشاكل كل البلد، وتحديدا في المياه والكهرباء والنفايات.



من غير المعقول في العام ٢٠١٨، ألا تكون هناك مياه شرب في البيوت، ولا كهرباء ٢٤/٢٤ ساعة، ولا هناك حل جذري لمشكلة النفايات.



ليس معقولا، أن تكون بيروت مساحة لكل البلد والمناطق والطوائف، والجميع عينه على مشاريع تطوير بيروت وتقدمها، وعلى ساعتي كهرباء زيادة، أو على حل خاص للنفايات.



سنة ٢٠١٩، تنتهي مرحلة أساسية من جر مياه الأولي لبيروت، لأنه من العيب على الدولة ألا تكون صنابير المياه بالعاصمة فيها مياه. وبعد الانتخابات يجب أن نوقف البحث في كيفية تأمين حل للكهرباء والنفايات. سياسة النكايات، والصفقات والمزايدات وتضييع الوقت بالكهرباء والنفايات لا يمكن أن تستمر.



بيروت في العام ٢٠١٩ تريد حقها بالكهرباء كأي عاصمة تحترم ناسها. وبيروت لآن وغدا وبعد غد، لا يمكن أن تقبل أن تعود شوارعها مكبا للنفايات.



الحل يجب أن يسير، شاء من شاء وأبى من أبى.



معكم نقف بوجه الريح، ومعكم نستطيع أن نجعل بيروت جوهرة العواصم العربية، ومعكم نستطيع أن نحمي بيروت من الهواء الأصفر، ونستطيع أن نبقي هوية بيروت عربية، عربية، عربية. ومعكم نستطيع يوم الأحد أن نصنع انتصار بيروت على كل الخيارات الغريبة عنها.



أنتم اتحاد عائلات بيروت، الذي كان الشهيد يقول أنكم حزبه الحقيقي، وأعرف أن هناك الكثير من المحبين هنا، لكن صناديق الاقتراع ليس فيها حب، بل تصويت وعمل، ومن اليوم حتى الأحد جميعنا يجب أن نعمل.



سأتحدث قليلا عن الصوت التفضيلي، نحن لدينا خطة، يوم الانتخاب، سيكون هناك خارج المراكز أشخاص يمثلوننا سيتمنون على الناس كيف يحددون الصوت التفضيلي، لأننا إذا أعلنا الآن، سيبدأ الفريق الآخر بالعمل ضدنا لإفشالنا.



لكن الأهم أني أعرف أن الكثير يحبون سعد الحريري، ولكن إذا صوتم جميعكم لي، ماذا سيبقى للآخرين؟ من هنا سيكون هناك عمل أساسي مع الاتحاد وكافة العائلات على موضوع الصوت التفضيلي، وخاصة حين يصدر تمنٍ من الماكينة الانتخابية، أتمنى على الجميع أن يلتزم.



وعدي لكم أنه كما رأيتموني هذه السنة ونصف السنة أعمل، فإني طالما أعطاني الله الصحة سأبقى أعمل بهذه الحيوية لكم أنتم، فأنا في العام 2005، عندما استشهد رفيق الحريري وحين فقدت والدي، كنتم أنتم الوحيدين الذين أعطيتموني الأمل.

معكم ننتصر ونربح، معكم لا أحد يقف في وجهنا، معكم أنتم البيارتة نربح، أنتم الأساس وأنتم الذين تقررون وأنتم الذين تأتون بالأصوات وأنتم القادرين على إنجاح لائحة المستقبل. لا أحد يقول لي أن بيروت غير قادرة، نحن أكبر حجم في بيروت، شرط أن نعمل حتى نحقق هذا الهدف.



عشتم. عاشت بيروت. عاش لبنان

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