صدر عن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج اوغست عطية تعميم الى الاداريين من موظفين ومتعاقدين واجراء في سائر الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات جاء فيه:"حرصا على انجاز العملية الانتخابية بنجاح وشفافية تامة، وما يتطلبه ذلك من جدية والتزام ومسؤولية، يهم رئاسة التفتيش المركزي التذكير والطلب الى سائر الاداريين، لا سيما المولجين منهم لاتمام اجراء هذه العملية، بوجوب التقيد بواجباتهم الوظيفية وما تفرضه القوانين والانظمة النافذة بهذا الخصوص.



كما التأكيد عليهم بالانضباط التام والتأهب في القيام بما هو موكل اليهم من مهام، وتعليمات معطاة لهم من الجهات المختصة، كل ذلك تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية عند الاقتضاء بهدف المساهمة الفاعلة في تجنيب العملية الانتخابية اي شائبة من اي نوع كان، مواكبة لسمو هذا الاستحقاق بنظر الشعب اللبناني في اختياره ممثليه في السلطة التشريعية".

