الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري خلال جولة بيروتية: قرار المدينة وهويتها في خطر A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم بجولة انتخابية في العاصمة بيروت، استهلها بزيارة منزل الحاج عدنان الفاكهاني في مار الياس، حيث التقى حشدا من أبناء العائلة.

وبعد كلمة ترحيبية للفاكهاني، تحدث الرئيس الحريري فشدد على أهمية نزول البيارتة إلى صناديق الاقتراع بكثافة في السادس من أيار من أجل الحفاظ على هوية وقرار بيروت، وقال: "في انتخابات العام 2004، قرر الرئيس الشهيد رفيق الحريري أن يتخلى عمن كان يسميه النواب الودائع على لوائحه، وأنا تعلمت من والدي الشهيد، كما تعلمت من تجربتي في انتخابات العام 2009 في كل من بيروت وطرابلس وغيرهما، ورأيت ماذا فعلت بي الودائع، التي وضعتها ضمن لائحتي بهدف توحيد الصف يومها، فطعنتني بالظهر في العام 2011، عندما تم إسقاط حكومتي".

منزل زيدان

ثم زار الرئيس الحريري منزل الدكتور فوزي زيدان في تلة الخياط، بحضور رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني وعدد من أبناء العائلة.

وبعد كلمة ترحيبية للدكتور زيدان، أكد فيها دعم العائلة للرئيس الحريري وللائحة المستقبل لبيروت، تحدث الرئيس الحريري فاعتبر أن قرار بيروت وهويتها في خطر، وعلى أبناء بيروت أن ينصروا لعاصمتهم من خلال النزول بكثافة في السادس من أيار إلى صناديق الاقتراع لإسماع صوتهم لكل العالم.

وفي ختام اللقاء، قلد الرئيس الحريري الدكتور زيدان وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف الذي منحه إياه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.



دارة خالد

كما زار الرئيس الحريري دارة السيد أحمد مختار خالد في المنارة بحضور الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام وحشد من أبناء العائلة.

وتحدث خالد بالمناسبة فرحب بالرئيس الحريري وأكد تأييد العائلة ودعمها له ولخياراته السياسية.

ثم تحدث الرئيس الحريري فأكد على أهمية الاستحقاق الانتخابي في السادس من أيار، لأن من شأنه أن يحدد هوية العاصمة وكل لبنان، مشددا على ضرورة الاقتراع بكثافة لمنع أي فريق آخر من مصادرة قرار بيروت وأهلها.

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