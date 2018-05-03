الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري ردا على "حزب الله": لم نساعد تنظيمات ارهابية بل أنقذنا البلد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال نفى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الاتهامات التي ادعت أن تيار المستقبل ساعد وأيد التنظيمات الإرهابية، وقال رداً على مواقف واتهامات لقيادات حزب الله: "صدرت قبل أيام اتهامات ضد تيار المستقبل، بأننا ساعدنا داعش والتنظيمات الإرهابية، وهذا الأمر مجرد افتراء وعار من الصحة تماما، لأننا نحن من أنقذنا البلد وقدمنا الضحايا ووقفنا في وجه داعش قبل أي طرف آخر.

أضاف في كلمة له اليوم: نحن صبرنا على المحكمة الدولية وعلى مسار العدالة، وهذه هي مسيرتنا، لأننا نريد الدولة والحق والعدالة، وليس الهوبرة. نحن لا نتهم ولا نخوّن، وحين يكون هناك ما يهدد البلد فنحن أول من يقف بوجهه. تيار المستقبل هو تيار الاعتدال وهو الذي حافظ على البلد، ولو كان هناك في السلطة غير تيار المستقبل وغير سعد الحريري لكان البلد ذهب إلى المهوار. من هنا، فإنه لا يحق لحزب الله أن يتهمنا بتمويل التطرف، بل إذا كان هناك من يمول التطرف فهو حزب الله نفسه، بما يقوم به من أفعال وتصرفات".

كلام الرئيس الحريري جاء خلال مأدبة غداء تكريمية على شرفه أقامتها الحاجة هدى بندقجي بعد ظهر اليوم في منزل العائلة بمنطقة البسطة، حضرها الوزير نهاد المشنوق والمرشحان زاهر عيدو ورولا الطبش.

ولدى وصوله أمام المنزل، كان في استقبال الرئيس الحريري حشد من المواطنين الذين نحروا له الخراف ورددوا شعارات التأييد والوفاء له.

وخلال المأدبة، ألقى الرئيس الحريري كلمة قال فيها: "نحن في الأيام الأخيرة قبل 6 أيار، وهذه المعركة هي بالفعل بالنسبة إلينا تاريخية ومصيرية، حيث أن الاستهداف واضح وغايته تحجيم تيار المستقبل وسعد الحريري وحتى إلغاء الحريرية السياسية. لكن بيروت لديها هوية عربية. تواجهنا في هذه الانتخابات ثماني لوائح، ولكن الحقيقة أن هناك لائحتين في بيروت، لائحة لتيار المستقبل ولائحة لحزب الله وحلفائه، وكل اللوائح الباقية لن تخدم إلا حزب الله. حتى من ينادي بالمشاريع الإنمائية، والتي لم نقصر بشأنها أبدا، نقول له أن الموضوع ليس إنمائيا، الانتخابات النيابية هي انتخابات سياسية، وبالتأكيد نحن لدينا برنامج سياسي وإنمائي، والحمد لله أننا أظهرنا للجميع ما الذي قمنا به خلال السنة ونصف السنة الماضيتين، وما قمنا به عجزت حكومات عديدة قبلنا عن القيام به. لذلك، فإن اللوائح الأخرى تخدم بشكل أساسي حزب الله".

وأضاف: "أنتم تعرفون جيدا أني لو قبلت في لوائحي بمشاركة من هم على لوائح أخرى لكانوا قبلوا، دون أن تكون لديهم أي مشكلة، لا مع سعد الحريري ولا تيار المستقبل. من هنا، على بيروت أن تقرر، هل تريد تسليم هويتها لفريق آخر، بأن تصوت للوائح الأخرى؟ هل ستصوت لأشخاص أنتم تعرفون تاريخهم منذ العام 2000، حين نزلوا إلى الانتخابات، وكانوا يقفون في تلك الانتخابات مع الوصاية السورية علنا؟ أنا أتحدث هنا عن مرشح تعرفونه جيداً. لا بد من موقف واضح، وكلما ارتفع عدد المقترعين، كلما كان ذلك لمصلحة هوية بيروت، وخاصة إذا كان التصويت لمصلحة تيار المستقبل. لا نريد أن نندم بعد الانتخابات، حيث أن هناك أربع سنوات، مدة ولاية المجلس الجديد، يمكن أن تأخذ بيروت إلى مكان آخر. من هنا أقول للبيارتة بكل وضوح: أنتم رأيتم خلال السنة ونصف السنة الماضيتين كم عملت وكم قدمت من تضحيات وتنازلات من أجل الاستقرار والأمان في البلد، فيما غيري يتفلسف فقط ويحاول أن يوحي أننا طائفة محبطة. هذا ليس صحيحا، نحن الطائفة التي أتت بالتسوية والتي أنقذت البلد، ونحن الطائفة المستهدفة والتي كانت دائما تدفع ثمن تصرفها بمسؤولية، وهذا هو واقع الطائفة منذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي لو أعطى الأولوية لشخصه، لربما كان اليوم بينكم هنا، لكنه لم يفكر بنفسه بل بكم، وأنا كذلك أفكر بكم. من هنا مسؤولية البيارتة اليوم أن ينزلوا بكثافة في 6 أيار".

وتابع: "هذا الاستهداف الذي يتعرض له تيار المستقبل هو في كل لبنان، فلوائحنا موزعة على مساحة الوطن، ومشروعنا مستهدف، لذلك على كل مواطن أن يحدد هدفه الأساسي من هذه الانتخابات ومن السنوات الأربع المقبلة. هناك متغيرات كبيرة مقبلة على منطقتنا، وإن لم تكن لدينا كتلة وازنة، وخاصة في بيروت، فلن يكون لنا كلمة بأي تغيير سيحصل في المنطقة. لذلك بيروت هي الأساس، وقرار بيروت يجب أن يبقى عربيا ولدى البيارتة أنفسهم. لا تنخدعوا بالبرامج البراقة، فكل واحد من أصحابها يريد أن يصبح وزيرا أو رئيسا للوزراء والمقعد هو الذي يهمهم، وهذا هو أساس ضرب هوية بيروت. لكني لست خائفا، لأني لا أخاف إلا من الله سبحانه وتعالى ولدي كامل الثقة بأهالي بيروت وبمحبتهم، سواء لمسيرة رفيق الحريري أو لتيار المستقبل أو لسعد الحريري".

وتمنى الرئيس الحريري على الناخبين الالتزام بما تحدده الماكينة الانتخابية لتيار المستقبل لجهة الصوت التفضيلي، وقال: "هذا هو السبيل الوحيد للفوز، وعلينا جميع أن نلتزم بتوجيهات الماكينة لكي تفوز اللائحة وتكون لنا كتلة وازنة في المجلس النيابي".

الوزير المشنوق

من جهته، تحدث الوزير المشنوق، فقال: "نحن علمنا ورئيسنا وزعيمنا هو الرئيس سعد الحريري، ومن يأتون اليوم إلى بيروت، هدفهم الأساسي التعطيل، لأنهم حين رأوا كل الدول العالم تقف مع الرئيس الحريري في مؤتمر باريس وأعطتنا 11.800 مليون دولار، صاروا يريدون أكثر فأكثر أن يسيطروا على البلد ليمنعوا تقدمه ويمنعوا الرئيس الحريري من أن يكون على رأس حملة إعادة إعمار المدينة. فهل يقبل أحدكم بذلك؟ هذا الجواب يجب أن نترجمه في 6 أيار بصناديق الاقتراع، ومن يبقى في بيته يوم الانتخاب يكون كاللوائح المنافسة، لأن مستقبل هذه المدينة وهويتها وقرار وكرامة أهلها لا يحميه غير الرئيس الحريري ومشاريعه ومؤتمراته".





تعزية

من جهة ثانية، قدم الرئيس الحريري واجب التعزية بوفاة الحاج عمر البحصلي إلى أفراد عائلته وذويه في فندق البريستول.

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