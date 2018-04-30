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الصحة أقفلت شقة بالشمع الأحمر
 
 
 
 
 
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٣ ايار ٢٠١٨
 




صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي: "أقفلت وزارة الصحة بتاريخ 30/4/2018 بالشمع الأحمر شقة سكنية تستعملها السيدة دنيال بيشون في محلة الجميزة لاستقبال ومعالجة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لمخالفتها شروط الصحة والسلامة العامة.

وتأتي هذه الخطوة، بناء على تقارير وردت من وزارة الشؤون الاجتماعية ومن دائرة الصحة والمعوق في وزارة الصحة تفيد بأنها لا تستوفي الشروط المعمول بها، وحرصا على سلامة الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

إن وزارة الصحة تطلب من أهالي الاطفال الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة 1214، في حال احتاجوا إلى المساعدة على تأمين مراكز بديل لعلاجهم".
 
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