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عازار: اخوض في المتن معركة مع الحيتان لكن عندي ايمان بالشعب وبارادته للتغيير
 
 
 
 
 
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٣ ايار ٢٠١٨
 
رأت ​جيسيكا عازار​ المرشحة عن مقعد الروم الارثوذكس في ​المتن الشمالي​ "انه لن يقدر احد ان يوقف ارادة الناخبين والذي يجمعنا ب​القوات اللبنانية​ هي المبادىء وابرزها حق المواطن ان يعيش بكرامة وان يحصل على حقوقه بالخدمات من دون منة من احد، وهو له الحق بالمحاسبة في ​6 أيار​" ، مشيرة الى "انه بات هناك وعيا كبيرا عند الجيل الجديد سببه 9 سنين من قلة الاهتمام والاهمال."

ودعت عازار في حديث تلفزيوني الناخبين في المتن "ان ينتخبوا صح الوجوه ​الجديدة​ التي ستقدم في المجلس المقبل من كل قلبها، وان يصوتوا للطامحين للتغيير"، مشيرة الى انها تخوض في المتن معركة مع حيتان بال​سياسة​، "لكن عندي ايمان بالشعب وباردته للتغيير، واراهن على هذا الشعور بالحاجة للتغيير الذي سيدفع بكتير من الاشخاص يصوتوا صح هذه المرة" .
 
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