رأت جيسيكا عازار المرشحة عن مقعد الروم الارثوذكس في المتن الشمالي "انه لن يقدر احد ان يوقف ارادة الناخبين والذي يجمعنا بالقوات اللبنانية هي المبادىء وابرزها حق المواطن ان يعيش بكرامة وان يحصل على حقوقه بالخدمات من دون منة من احد، وهو له الحق بالمحاسبة في 6 أيار" ، مشيرة الى "انه بات هناك وعيا كبيرا عند الجيل الجديد سببه 9 سنين من قلة الاهتمام والاهمال."
ودعت عازار في حديث تلفزيوني الناخبين في المتن "ان ينتخبوا صح الوجوه الجديدة التي ستقدم في المجلس المقبل من كل قلبها، وان يصوتوا للطامحين للتغيير"، مشيرة الى انها تخوض في المتن معركة مع حيتان بالسياسة، "لكن عندي ايمان بالشعب وباردته للتغيير، واراهن على هذا الشعور بالحاجة للتغيير الذي سيدفع بكتير من الاشخاص يصوتوا صح هذه المرة" .