الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار المشنوق: بيروت لن تكون العاصمة الرابعة بيد الإيرانيين A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ 'بيروت ليست عاصمة فقط، بل هي قاعدة لبنان السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.



وأشار إلى أنّ 'بيروت مدينة عربية بكل تاريخها ولا يمكن للإيرانيين أن يضعوا أيديهم عليها كما فعلوا في دمشق وبغداد وصنعاء، وولاية الفقيه السياسية سنتصدّى لها لها لأنّها خطر على لبنان كلّه وعلى بيروت تحديداً”.



كلام المشنوق جاء خلال خلال لقاء في دارة السيدة غنى عراجي بمنطقة البريستول، وذلك بعدما رحّب به الشيخ جمال العلي وشكره على مواقفه، داعياً 'أهل بيروت إلى التصويت بكثافة للائحة المستقبل”.



ولفت المشنوق في دارة السيد علي الخطيب بمنطقة السبيل في الطريق الجديدة إلى 'أنّنا نواجه نوعين من المرشحين، أوّلا لائحة حزب الله التي لديها 40 ألف صوت، وثانياً لوائح الصوت الضائع لأنّ مرشحيها أرادوا أم لم يرِدوا، مهمتهم تشتيت الصوت البيروتي”.



وشدّد على أنّ 'المواجهة الحقيقية تكون بكثافة التصويت لأنّ 40 ألف صوت مع ضعف التصويت سيأتي على حساب بيروت وقرار أهلها”.



وأشاد في دارة السيد هشام عليوان بمنطقة قصقص 'بدور الرئيس تمام سلام الذي رفض تشكيل لائحة خاصّة بعدما زارته جهات سياسية تطلب منه ذلك، وكان جوابه أنّه لا يعمل على تشتيت أصوات أهل بيروت، لكننا لم ننجح في إقناع بعض المرشحين بعدم الترشّح وتشتيت الأصوات”.



وفي منزل السيد مصطفى حرب حيّا المشنوق 'مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في تعميمه بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع لأنّ ذلك واجب شرعي، والحلّ الوحيد هو بكثافة، خصوصاً لفئة الشباب والصبايا”.



ونوّه 'بمؤتمر باريس وبسياسة الرئيس سعد الحريري الحكيمة وبالثقة الدولية اتجاه لبنان”، مؤكّدا أنّ 'هذه السياسة ستجنّب البلد أزمة اجتماعية نتيجة البطالة التي وصلت إلى 32 % من الشباب، ما ينذر بأزمة حادّة لكنّ مؤتمر سيدر سيحلّ جزءًا من هذه المشكلة مع بداية تنفيذ المشاريع الكبرى في لبنان”.



وفي لقاء جماهيري حاشد أقامه يحيى البيروتي في منطقة صبرا أكّد المشنوق أنّ 'صبرا هي المنطقة الأولى التي دفعت ثمناً غاليا للدفاع عن عروبة بيروت ولابقاء قرار بيروت لأهلها، والاقتراع هو اقتراع لأمانكم وسلامتكم وبيروتكم وعروبتكم”.



لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر