الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار المكتب الإعلامي لأحمد الحريري: هذا ما دار في الاتصال بالقاضي الحجار A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صدر عن المكتب الإعلامي للأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري ما يلي:



عرضت احدى محطات التلفزة مقطع فيديو أثناء قيام الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري بتقديم واجب التعزية للشيخ بسام الطراس في منزله في كفردينس. وفي سياق الحديث بينهما، تطرّق الشيخ الطراس الى موضوع جلسة محاكمة له محددة في المحكمة العسكرية بعد صدور قرار بمنع المحاكمة عنه عن قاضي التحقيق الاول فيها رياض ابو غيدا.



وفي ردة فعل عفوية بادر أحمد الحريري الى الاتصال بالقاضي هاني حلمي الحجار الذي يشغل منصب مستشار قانوني في رئاسة مجلس الوزراء، بعد ان سأله الشيخ الطراس الذي كان مفتياً سابقاً لمنطقة راشيا، عن مسألة معينة هي وجوب حضوره جلسة المحاكمة، حيث يظهر الفيديو المسرّب ان الاتصال لم يستغرق دقيقة واحدة، وأن الهدف منه كان اعطاء جواب للشيخ الطراس عن مسألة حضور الجلسة، انطلاقاً من الاعتقاد بأن الطراس لم يعد ملاحقاً بعد قرار القاضي ابو غيدا، مع الاشارة إلى أن القضية لم يعُد من علاقة للقاضي الحجار بها منذ العام ٢٠١٦.



وبحسب ما أعلنه الطراس، فإن ما قاله له القاضي الحجار هو وجوب حضور الجلسة وأن حقه بالدفاع عن نفسه مُصان واعتذر منه عن عدم مناقشة الملف عبر الهاتف طالباً منه اعطاء الهاتف لأحمد الحريري للحديث معه، حيث بادره القاضي الحجار بمحبته ولباقته المعهودتَين بالقول أنه لم يكن من داعٍ لهذا الاحراج.



لذا، اقتضى تبيان الحقيقة وتوضيحها حتى لا يُستغل ما حصل للتطاول على الكرامات والتصويب على القضاة المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة لغايات لم تعد خافية على احد. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر