الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار قاطيشا: لتكن أصواتكم ثورة بيضاء لحقوقكم A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شدد مرشح "القوات اللبنانية" في دائرة عكار العميد المتقاعد وهبي قاطيشا على أهمية اقتراع العكاريين بكثافة في 6 أيار، قائلا: "فلتكن أصواتكم ثورة بيضاء تبدأ بـ6 أيار ولا تنتهي، لأن هذه الثورة هي التي تحمي حقوقكم ومستقبلكم. اقترعوا للمبادئ والثوابت التي تمثلكم لأن هذه المبادئ هي وحدها التي تبني دولة المؤسسات والعدالة والشفافية التي تريدون جميعا".



وقال بعد جولة انتخابية في قرى عكار: "خلال جولاتي لمست تعطش العكاريين الكبير لدولة المؤسسات والمساواة التي تؤمن فرص العمل لأبنائهم في لبنان".



وردا على سؤال عن شراء الأصوات، أجاب: "شراء ذمة الناس بالمال حرام، وهذا ما لا يقبله الدين والدولة، ومن يشتر الأصوات اليوم يبعها غدا. ونعد المواطنين بأنهم إذا ساعدونا في بناء الدولة التي يحلمون بها ستحل مشاكلهم تلقائيا. أما من يعد الناس بنسبة توظيف محددة بعد الانتخابات فكلها وعود كاذبة، لأنه لو استطاع لوظفهم قبل الانتخابات".



وسئل عن زيارة الرئيس سعد الحريري لقريته شدرا، فقال: "إن المحطة في شدرا كانت لقاء عفويا حيث لم تكن ضمن برنامج الرئيس الحريري. وأظهرنا إلى أي مدى يحبه أهالي شدرا لأنهم يعتبرونه إنسانا عابرا للطوائف، فقد كان للقاء أثر كبير والوقع الأكبر لزيادة نسبة الاقتراع".



أما في ما يتعلق باقتراع المغتربين، فرأى قاطيشا أن "الانتشار اللبناني بأغلبيته الساحقة ميال إلى القوات اللبنانية في مشروع بناء الدولة الشفافة الخالية من الفساد. فقد اقترع 45 ألفا من أصل 92 ألف مسجل، وهذه التجربة تشجع لترتفع نسبة اقتراع المغتربين في السنوات المقبلة".



وختم متوجها إلى الناخب العكاري بالقول: "قبل أيام من الاستحقاق الانتخابي أتمنى على كل ناخب عكاري أن ينتخب على أسس المبادئ السياسية وليس "الشبوبية". إقترع لمشروع يعطي الأمل لأبنائك وأحفادك، وأعط فرصة لمستقبلك، فنحن قادرون على المدى البعيد على تأمين هذا الشيء بدعم المواطنين. حكم ضميرك وانتخب قوات لبنانية". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر