استقبل وزير العمل محمد كبارة في مكتبه، مجموعة من الناشطين تربط في ما بينهم الرغبة في تطبيق مبادىء المساءلة والمحاسبة في العمل النيابي والحكومي، آملين من "المرشحين والمرشحات للانتخابات النيابية الالتزام بها، وممارستها طوعا قبل وخلال وما بعد إعلان نتائج الانتخابات".



وبعد استماع الوزير كبارة للشروحات التي قدمتها المجموعة، قام بالتوقيع على "ميثاق شرف للعمل النيابي" الذي يهدف الى:



- احترام مبادئ الممارسة الديمقراطية والشفافية والمصداقية من قبل المرشحين والمرشحات للانتخابات.



- تقديم المثال في المسؤولية الوطنية مبني على المساءلة والمحاسبة خلال فترة عملهم في البرلمان.



- الالتزام بمبادىء وأخلاقيات العمل السياسي".



- يذكر بأن كبارة، هو أول مرشح يُوقع على هذا الميثاق.