نفى مصدر مقرب من النائب خضر حبيب خبر وفاته الذي تم التداول به على بعض مواقع التواصل الإجتماعي من قبل أشخاص لهم غايات مشبوهة، وعُلم أن النائب حبيب سيتقدم بشكوى قضائيه بحق مرويجي هذا الخبر.

