الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار "الأحرار": من غير المقبول التزام الصمت عما ارتكب من مخالفات A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال دعا المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار، بعد إجتماعه الأسبوعي الناخبين الى "الاقتراع لمرشحي حزب الوطنيين الاحرار من ضمن اللوائح التي ينتمون اليها ونذكر في هذه المناسبة ثبات الحزب على مبادئه ومواقفه كما يشهد له الجميع بذلك ولكي تتكرس التعددية في التمثيل والتنوع على صعيد القوى السياسية وهذا يأتي في صلب القانون النسبي. ونرى في كثافة المشاركة ضمانة للحد من سلبيات قانون الانتخاب ولإفساح المجال امام اوسع تمثيل ممكن، ومهما يكن من امر فالحزب ماض ٍ في نضاله من اجل دولة قادرة عادلة حرة سيدة ومستقلة تكفل حقوق المواطنين ولا تقبل اي منافسة او مشاركة من قبل الدويلة كما ترفض منطق مناطق النفوذ الخارجة على القانون. ومن هنا اهمية اختيار النواب الذين يدينون بهذا الخيار ويبذلون قصارى جهدهم لتحقيقه".



وأضاف: "تقضي الموضوعية الاعتراف بنجاح اقتراع المنتشرين رغم الشوائب التي اعترته. المهم ان تكون التجربة درساً للدورات الانتخابية القادمة وفي مقدمها زيادة عدد مراكز الاقتراع لمعالجة مشكلة المسافات الشاسعة بين مركز وآخر. كذلك ندعو الى تعديل قانون الانتخاب في شكل يسمح بانتخاب نواب يمثلون الانتشار مما يسهم برفع نسبة المشاركة ويجعل المنتشرين أكثر التزاماً بقضايا الوطن. ونؤكد مرة جديدة ضرورة إعادة الجنسية الى من فقدها من اللبنانيين لربط لبنان المقيم بلبنان المغترب إحقاقاً للحق من جهة وللإفادة من إمكانات المغتربين السياسية والاقتصادية من جهة أخرى".



وتابع البيان: "نعتقد ان عدداً قليلاً من الخروقات قد تم توثيقه من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات نظراً للصعوبات اللوجستية التي تشكو منها. إلا انه من غير المقبول التزام الصمت عما ارتكب من مخالفات سجلتها وسائل الإعلام وشهد عليها المواطنون مما يضعف صدقية الهيئة. لذا نطالب ان يؤخذ هذا الأمر على محمل الجد وتجري معالجته في الانتخابات القادمة حفاظاً على الديمقراطية وعلى القانون، ونتوقع ان تكثر الطعون في العملية الانتخابية على هذه الخلفية امام المجلس الدستوري وهو امر جيد اذا ادى دوره في نتائج العملية الانتخابية ورفع منسوب الثقة بها". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر