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سلام لأبناء بيروت: فلتكن أصواتكم مفيدة
 
 
 
 
 
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٣ ايار ٢٠١٨
 
دعا رئيس الحكومة السابق تمام سلام الناخبين البيارتة الى إدراك المغزى العميق للانتخابات النيابية المقبلة والى عدم هدر أصواتهم في اتجاهات خاطئة لن تحقق طموحاتهم ولن تؤدّي إلا الى إضعاف وزنهم التمثيلي في المعادلة الوطنية.

وفي سلسلة لقاءات شعبية في منطقة الطريق الجديدة قال سلام: "إنّ العنوان الفعلي للمعركة الانتخابية الحالية، وبخاصة في بيروت، هو منع تغيير وجه لبنان وموقعه العربي والحاقه بسياسات تتعارض مع مصالحه".

أضاف مخاطباً الناخبين البيارته: "انتم مدعوون يوم الأحد المقبل ليس لاختيار مقعد نيابي او كتلة نيابية وإنما لرسم مسار سياسي واقتصادي لعاصمتهم وبلدهم؛ فلتكن اصواتكم مفيدة لكم ولمدينتكم ولبلدكم. لا تبدّدوها في الاماكن غير المجدية ولا تقدّموها هدية لخصومكم".

وأعرب سلام عن ثقته بأن أبناء بيروت "يملكون بوصلة وطنية لا تُخطئ أرشدتهم دائماً الى الخيارات السليمة التي تنسجم مع تاريخهم وتلبي تطلعاتهم، وهم يعرفون اليوم الطريق الأسلم للوصول الى غاياتهم".
 
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