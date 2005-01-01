الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار عبد العزيز: الحريري زعيم السنة في لبنان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال لفت المرشح على لائحة "تيار المستقبل" في الضنية قاسم عبد العزيز الى أنه في كل المناطق اللبنانية وكذلك في الضنية المعركة الانتخابية حامية، لاسيما في أيامها الاخيرة.



وقال عبد العزيز، في حديث الى قناة "المستقبل": "أهل الضنية واعون جدا لحساسية هذه المعركة ويعلمون أنها معركة مفصلية، وستثبت الضنية في 6 أيار أنها ذات وجه عروبي وطني حريري."



وردا على ما جاء في موقع "النشرة" نقلا عن مصادر قواتية معارضة لقرار دعم المرشح على لائحة "تيار العزم" محمد الفاضل، قال: "أنا اتصلت بالسيدة ستريدا جعجع وقلت لها إننا كنا حلفاء في الـ2005 على لائحة الضنية بشري عكار ولم نقم بأي أمر خاطئ مع القوات وأنا بالشخصي على تواصل دائم معهم واعتقد أن كثير من القوات سينتخبون معنا".



أضاف: "بما أنه ليس هناك مرشح حزبي على اللوائح فالالتزام لا يكون حازم وصارم، فبالنسبة للضنية ليس هناك مرشح حزبي للقوات على اللوائح وهذا ما يعطي هامش أكبر من الحرية للمحازب".



وعن زيارة الرئيس سعد الحريري الى الشمال، أكد عبد العزيز أن "الرئيس الحريري سياسيا محبوب من قبل الناس وشخصيا محبوب من الناس، هو قريب من قلوبهم، ويتميز "بكاريزما خاصة به" وبتواضع كبير وكل الناس ترغب برؤيته وأينما تواجد يخلق نوع من الفرح والبهجة والسرور والسعادة للمواطنين. ولا شك في أن زيارة الرئيس الحريري للشمال والى منطقة الضنية بالتحديد سيكون لها أثرا إيجابيا كبيرا ودفعا نحو لوائح المستقبل، ولاحظنا كيف أن الرئيس الحريري يشعر بالأمان بين جمهوره وهذا ما لا يشعر به غيره فالناس تحضن الرئيس الحريري وتشعر بالدفء والامان معه."



وعن المال الانتخابي، شدد عبد العزيز على أنه "في الضنية ليس هناك مال انتخابي بالمعنى الحقيقي بل هناك أشخاص يقدمون خدمات اكثر من غيرهم والناس لدينا لا يباعون ويشترون بل لديهم مطالب. كما أن تيار المستقبل لا يدفع مال سياسي والجميع يعلم ذلك إنما هناك تقديمات صحية واجتماعية" .



وبشأن اقتراع المغتربين، اعتب عبد العزيز أن "أصوات المغتربين لن يكون لها تأثير كبير لكن بالتأكيد هي بداية حسنة لمشاركة المغتربين باختيار نوابهم في وطنهم الام"، لافتا الى أن مغتربي الضنية بمعظمهم مع "الخرزة الزرقا".



وردا على سؤال عن مشاريع المنطقة، قال عبد العزيز إن "الرئيس الحريري انشاء الله سيشكل حكومة يكون هدفها إنماء المناطق المحرومة في عكار الضنية بشري الهرمل طرابلس، والضنية بحاجة الى الكثير من المشاريع، فالمستشفى الحكومي يحتاج الى تطوير وكذلك نحتاج لمشفى خاص، والمدارس الرسمية بحاجة لترميم وانشاء مدارس جديدة وكذلك مشاريع خاصة بالطرق".



وتابع: "كما نتمنى "أن يبصر تيليفريك سير السياحي النور"، إضافة الى أن الجسر المعلق بين بلدتي قرصونة ونمرين سيكون ظاهرة سياحية تجذب السائحين الى منطقة الضنية. ونتمنى أيضا على وزارة السياحة أن تسلط الضوء وتبرز صورة الضنية المليئة بالمعالم السياحية". مشيرا الى أن "اللامركزية الادارية مطلب مزمن لما فيها من تحسين للأوضاع الخدماتية في المناطق" .



في سياق آخر، أكد عبد العزيز أن "رئاسة مجلس الوزراء المقبلة محسومة للرئيس سعد الحريري، لاسيما في ظل امتداد الحريرية السياسية على مساحة الوطن من شبعا الى عكار، من البقاع الغربي والاوسط والضنية. أما الرئيس ميقاتي فجغرافيته طرابلس، كما أن زعامة السنة في لبنان هي للرئيس سعد الحريري."



وختم بالقول: "لم نر الحس الانمائي لدى الرئيس نجيب ميقاتي عندما كان رئيسا للحكومة ومعه وزارة المالية و4 وزراء، أما بالنسبة لتيار المستقبل فالرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري قدما الكثير للمنطقة، يكفي أنهما نفذا مشاريع على نفقتهم الخاصة" المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر