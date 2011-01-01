أعلن النائب سمير الجسر عبر "تويتر" ان ‏مطالبة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لجمهوره بالتصفيق لدولة الرئيس سعد الحريري حفاظا على "مقام رئاسة الحكومة" بعد ان همدر الجمهور منتقدا الحريري، اتت متأخرة سبع سنوات كان عليه ان يفعلها في 12_1_2011 يوم الانقلاب على حكومة الحريري، ‏يومها كان عليه ان يخبط يده على الطاولة ويقول لا للانقلاب على رئاسة الحكومة، على كل نحن نشكرك يا دولة الرئيس ونقول لك بارك الله بك، لكنك تأخرت 7 سنوات، ويا ليتك خبطت يدك من يومها وقلت لا اقبل ان يصار الى الانقلاب حفاظا على مقام رئاسة الحكومة"