الخميس في ٣ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:44 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الجسر: مطالبة ميقاتي لجمهوره بالتصفيق للحريري متأخرة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٣ ايار ٢٠١٨
 
أعلن النائب سمير الجسر عبر "تويتر" ان ‏مطالبة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لجمهوره بالتصفيق لدولة الرئيس سعد الحريري حفاظا على "مقام رئاسة الحكومة" بعد ان همدر الجمهور منتقدا الحريري، اتت متأخرة سبع سنوات كان عليه ان يفعلها في 12_1_2011 يوم الانقلاب على حكومة الحريري، ‏يومها كان عليه ان يخبط يده على الطاولة ويقول لا للانقلاب على رئاسة الحكومة، على كل نحن نشكرك يا دولة الرئيس ونقول لك بارك الله بك، لكنك تأخرت 7 سنوات، ويا ليتك خبطت يدك من يومها وقلت لا اقبل ان يصار الى الانقلاب حفاظا على مقام رئاسة الحكومة"
المصدر : mtv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٣ ايار ٢٠١٨ - تيمور جنبلاط: الإنتهازي لن ينقذه تجاوز إختبار الصناديق »
٣ ايار ٢٠١٨ - رولا الطبش الجارودي: للتصويت بكثافة من أجل الحفاظ على »
٢ ايار ٢٠١٨ - بكاسيني: الحريري كسب الجولة والضربة الشعبية القاضية »
٢ ايار ٢٠١٨ - الحريري من صيدا: قطعنا أشواطا متقدمة بقانون العفو »
٢ ايار ٢٠١٨ - مكتب الحريري يوضح ظاهرة طلاء بعض الخرفان وجمل »
٢ ايار ٢٠١٨ - مكتب الحريري يوضح ظاهرة طلاء بعض الخرفان وجمل »
٢ ايار ٢٠١٨ - مصدر في المستقبل... حزب الله جرّب الحكم دون الحريري وفشل »
٢ ايار ٢٠١٨ - علوش: المستقبل يقف في وجه مد سلطة ولاية الفقيه »