الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار رولا الطبش الجارودي: للتصويت بكثافة من أجل الحفاظ على هوية بيروت A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأت المرشحة على لائحة 'المستقبل لبيروت” عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية رولا الطبش الجارودي أن الهجمة على بيروت كبيرة كثيرا واليوم نحن نخوض المعركة بقانون نسبي وهو القانون الذي لا يرضي كل الاطراف وغايته تحجيم تيار المستقبل.



وأكدت، في حوار مع الإعلامي محمد زينب، ضمن برنامج 'Interviews” عبر 'تلفزيون المستقبل”، أن هجموم كبير على بيروت لسحب قرارها منها، مذكرة بأن هناك 9 لوائح في هذه الدائرة ثماني منها تنافسنا لذلك يجب العمل بشكل كبير وضرورة التصويت بكثافة لنحافظ على هوية بيروت رغم أن معنوياتنا جيدة، والناس لديها الوعي والثقة الكبيرة بالرئيس سعد الحريري وتيار 'المستقبل”.



وعلقت على وصف المجلس التشريعي بالذكوري بالقول: 'الظلم يطاول المرأة في مختلف القوانين، منها تتعلق بالعمل والضمان ومواضيع أخرة ما زالت مجحفة في حق المرأة، آسفة لأنه ليست النساء تشرع قوانين المرأة وبرأيي اليوم لا يفهم على المرأة الا المرأة نفسها وأنا احمل رسالة المرأة ومن اهم المواضيع هي اعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لاولادها.لا نقبل لا الاستثناءات ولا العنصرية ولا الطائفية ونطلب من كافة الطوائف ان تطبق القانون لان هذا حق المرأة وطفلها”.



وعن فرص العمل، قالت: ” كوني محامية مختصة بمواضيع الاعمال والتجارة، كلفت من سنوات ومازلت سواء من مجلسي الوزراء وحينا من البنك الدولي للمساهمة في لجنة الادارة والعدل لصون التشريعات وتحديثها لانه للاسف ليس لدينا عدد كاف من النواب المشرعين. استطعنا التوصل في الفترة الاخيرة لتحديث قوانين كثيرة لمواكبة التطورات والامور الخارجية سواء في قانون التجارة او الاعمال والتحكيم. عندما حدثنا قانون التجارة وانشأنا ما يسمى بشركة الشخص الواحد هذه ستساعد على صعيد لبنان الشباب على تأسيس الشركات الناشئة التي ستحرك العجلة الاقتصادية”.



وشددت على أن 'هذه المواد ستسهل اجراء تأسيس الشركات وتخفف اعباء. كذكلك ستحفز المستثمر الاجنبي ليستثمر في شركات لبنان. ولنستطيع ان نحقق الاستثمارات اليوم من الشركات الاجنبية لابد ان يكون لدينا القاعدة الصحيحة لبناء بلد مستقر سياسيا اجتماعيا اقتصاديا لابد من ان تكون القاعدة القانونية سليمة على الاقل”.



وإذ وصفت الطبش مؤتمر سيدر بالخطوة الايجابية جدا للبنان، اعتبرت أن نجاح هذا المؤتمر دليل على ثقة المجتمعين الدولي والعربي بلبنان وهذه خطوة ايجابية لانها ستفتح آفاق امام لبنان امام النمو الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية وتأمين فرص العمل”، لافتة إلى 'أننا اليوم لدينا لجنة لمراقبة تنفيذ هذه الاعمال وطريقة ادارة هذه الاموال يعني 11 مليار دولار ليست مبالغ قليلة. من حق كل مواطن ان يكون لديه الكهرباء والماء والمشروعات السكنية وهذا ما سيؤمنه مؤتمر سيدر بكلفة سليمة”. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر