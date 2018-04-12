الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحريري من صيدا: قطعنا أشواطا متقدمة بقانون العفو A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال يواصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري زيارته إلى مدينة صيدا، وانتقل بعيد السابعة إلى دارة النائب بهية الحريري في مجدليون، حيث عقد سلسلة لقاءات مع عدد من الوفود والقطاعات، بدأها بلقاء مع فريق الشباب والشابات الذين شاركوا بوضع البرنامج الانتخابي للائحة "التكامل والكرامة"، بحضور الرئيس السنيورة والنائب الحريري، التي استهلت اللقاء بكلمة ترحيبية. ثم تولى عدد من الشباب والشابات عرض العناوين والمحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي.



ثم تحدث الرئيس الحريري فقال: "رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يراهن على الشابات والشباب، وكان رهانه في مكانه، لأنهم الطاقة الأساسية في هذا البلد. وإن شاء الله، الجيل الصاعد يكمل المسيرة، ونراكم نوابا ووزراء ورئيسات ورؤساء حكومات".



وأضاف: "إن ما قمتم به عمل هو إنجاز كبير، وأنا أهنئكم على هذه الفكرة وهذا العمل. وإن شاء الله نحقق العناوين التي رفعتموها".



كما كانت كلمة للرئيس السنيورة، حيا فيها الشباب والشابات على جهودهم، وقال: "هذه بداية مهمة، والأهم أن تتابعوا هذا الجهد، حتى يوكبكم كل العاملين بالشأن العام ويحذوا حذوكم".



بعد ذلك، التقى الرئيس الحريري وفدا مشتركا من بلدات مزرعة المطحنة وبسري وخربة بسري في قضاء جزين، والتي سيقام فيها سد بسري، بحضور النائب الحريري ومرشحي لائحة "التكامل والكرامة"، ورافق الوفد العميد المتقاعد صلاح جبران.



وعرض الوفد أمام الرئيس الحريري مطلب الأهالي، الذين سيذهب السد بوحداتهم السكنية في القرى الثلاث، وعددها أكثر من 160 وحدة سكنية، بأن يتم صرف بدل إيواء مؤقت لأصحابها، طيلة فترة تنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم اعتماده خلال تنفيذ مشروعي سد جنة وسد شبروح.



كما عرض الوفد مجسم خارطة للمنطقة التي سيشغلها السد، وسلموا الرئيس الحريري ملفا كاملا عن المشروع، الذي وعد الحريري بمتابعته وعرضه في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد الانتخابات، مؤكدا للوفد أن دولة عليها أن تؤمن حقوق المواطنين.



أهالي موقوفي أحداث عبرا

ثم التقى الرئيس الحريري أهالي موقوفي ومحكومي أحداث عبرا، بحضور الرئيس السنيورة والنائب الحريري، الذين طالبوا بشمول العفو العام لأكبر عدد من أبنائهم.



من ناحيته، اطلع الرئيس الحريري الأهالي على المراحل التي قطعها العمل على إقرار قانون العفو العام، وقال: "لقد قطعنا أشواطا متقدمة بهذا الاتجاه، للوصول إلى اعلى نسبة ممكنة من الذين يمكن أن يشملهم العفو العام. وهناك لجنة قانونية تتابع كل تفاصيل هذا الملف، وحتى ملفات من لم يحاكموا والمتوارين".



وأضاف: "أعرف معاناتكم ووجعكم ومظلومية أبنائكم، لكن كل ما أطلبه منكم هو الصبر، وإن شاء الله سيتم وضعكم بكل جديد بهذا الموضوع".



الجمعيات الأهلية والمؤسسات التربوية



كما التقى الرئيس الحريري القطاعين الأهلي والتربوي، الممثلين بالشبكة الأهلية والشبكة المدرسية لصيدا والجوار وممثلين عن الوكالات البحرية، بحضور النائب الحريري التي استهلت اللقاء بكلمة ترحيب عرفت فيها الرئيس الحريري على النشاط والعمل المميز الذي تقوم به المؤسسات الأهلية والتربوية في المدينة.



ثم تحدث الرئيس الحريري فتوجه بالتحية إلى القطاعين الأهلي والتربوي في صيدا والجوار، وقال: "هذه المؤسسات تشكل نموذجا يحتذى به في مجالات العمل المدني، وبفضل دورهم الرائد في مواجهة الأزمات التي مرت، تمكنت المدينة من تجاوز الكثير من المحطات الصعبة".



وأكد الرئيس الحريري أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لكل ما ينهض بالمجتمع المدني، واضعا الحضور في أجواء خطة الحكومة للنهوض ودفع عجلة التنمية، وما قامت وتقوم به من خطوات ومؤتمرات وسن قوانين في هذا المجال، الأولوية فيها هي لتوفير فرص العمل ومعالجة كل المشكلات التي يعانيها البلد.

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