قلّل مصدر في تيار "المستقبل" من أهمية الكلام الصادر عن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله وقياديين آخرين حول رئاسة الحكومة واتهام المقترعين لغير لوائحه بـ "الداعشيين" أو الحلفاء مع اسرائيل، مشيراً الى أن مثل هذه الخطابات هي لشدّ عصب الناخبين قبل أيام من الإنتخابات.

واشار المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم"، التعاطي بين الفرقاء يظهر عند تشكيل الحكومة وفي سياق عملها وليس من خلال الإنتخابات.

وأضاف: على أي حال لقد جرّب "حزب الله" إدارة السلطة والحكم في لبنان دون الحريري وكانت تجربة فاشلة؟ فهل سيجرّب مرة أخرى بعدما تعطّل البلد.

وتابع المصدر: فلننتظر نتائج الإنتخابات وبعدها نحكم... وغداً لناظره قريب!.

