A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أقامت منسقية بلدة الفاكهة في تيار "المستقبل" لقاء انتخابيا لمرشح التيار عن المقعد السني في دائرة بعلبك الهرمل بكر الحجيري، في حضور عضو المكتب السياسي طارق الحجيري ومنسق عرسال الهرمل عبد المنعم الحجيري وحشد من الأهالي.



وألقى المرشح الحجيري كلمة استهلها بمعايدة العمال، وقال: "نقف في منطقة صدأت من شدة الإهمال والتخلي حيث المؤتمنون على التنمية المناطقية ككتلة تمثيلية وازنة ضمن المجلس النيابي غير فاعلة أو لا تريد. نحن في لائحة الكرامة والتنمية المنتمين إلى هذه المنطقة أترشح بإسم سعد الحريري، نخوض الإنتخابات بعد أقل من أسبوع للوقوف عند مطالبكم وخاصة في التنمية الشاملة والكاملة ولنضع منطقتنا ضمن الخارطة الوطنية غير مهمشين أو متروكين ولن نسمح بعد اليوم لأهلنا بالوقوف على أبواب الذين ادعوا تمثيلنا طيلة الفترة الماضية، فمسؤوليتنا أمام أهلنا هي التنمية الزراعية والصناعية عبر تحديث رزنامة التبادل الزراعي وحماية الصناعة المحلية".



وأكد ضرورة "بناء جامعة وطنية تضم كل الفروع، ومستشفى متطورا، وخلق فرص عمل عبر تنمية مناطقية لاسترجاع أهلنا من تجمعات البؤس حول العاصمة، ومسح الأراضي لتصبح صالحة على أساس 2400 سهم، والعمل على بنية تحتية مناطقية ووطنية"، داعيا الى "استخدام الطاقة البديلة".



وشدد على أهمية "دعم وتطوير مؤسسات الدولة وحضورها الدائم في المنطقة حفاظا على الأمن والإستقرار". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر