A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال لبى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دعوة السيدة ماجدة نجا الى حفل غداء اقامته على شرفه في احد مطاعم منطقة الاشرفية حضرها عدد من اعضاء لائحة المستقبل لبيروت والوزير السابق عدنان القصار ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ونقيب الصحافة عوني الكعكي والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وعدد من السيدات .



وخلال المأدبة تحدث الرئيس الحريري فقال:علينا توحيد الصف وراء مواصلة مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو المشروع الانمائي والاقتصادي والسياسي للنهوض بالبد وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب، وهذا ما قمنا به من خلال مؤتمر"سيدر" .

وراى الرئيس الحريري ان المنطقة كلها تمر بمرحلة تغييّر واذا لم يكن لدينا كتلة نيابية وازنة تمنع من اخذ البلد الى مكان اخر فهذا سيؤدي الى الحاق الضرر بلبنان كله، لافتا الى ان الاربع سنوات مقبلة هي سنوات تاريخية بالنسبة للمنطقة وللبنان ولبيروت وجميعنا على سفينة واحدة. وعلى كل مواطن تحمل مسؤوليته في الاقتراع لمن يمثل قرار بيروت، خصوصا ان لدى تيار المستقبل استراتيجية سياسية واضحة ترتكز على خيار لبنان اولا وعروبته في حين ان الاخرين خيارهم الاستراتيجي مختلف كليا ويتعارض مع مشروعنا وتوجهاتنا.



الجنرال مايكل بيري

وكان الرئيس الحريري استقبل في "بيت الوسط" قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال مايكل بيري وعرض معه عمل "اليونيفل" والاوضاع الامنية في الجنوب.

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