جدد النائب أكرم شهيب التزام الحزب واللقاء الديموقراطي بالتعليم الرسمي تأمينا لعدالة تربوية نؤكد عليها ونسعى الى ارسائها، وقال: "مؤمنون بأن التعليم حق للجميع وبأنه عبر العلم والثقافة نرتقي بوطننا وبمجتمعنا نحو الافضل. كما نجدد التزامنا الدفاع عن الجامعة الوطنية التي أولاها المعلم كمال جنبلاط كل اهتمام منذ تأسيسها وأعطاها وليد جنبلاط كل الرعاية والدعم ودافع عنها ولايزال إيمانا بدورها الوطني، ونجدد الدفاع عن الجامعة اللبنانية وطلابها وأساتذتها والعمل معهم لتطويرها".



وأشار شهيب في احتفال تكريمي لـ155 طالبا من المتفوقين في الثانويات الرسمية في الشوف وعاليه، إلى أنه "في زمن التحدي وفي زمن الصوت الفاجر الذي يحاول اسكات الحق، يشكل نجاحكم بارقة أمل عليه بنينا وعليه نبني لنؤكد أن صوت الحق لا يعلى عليه".



وختم: "مبروك لنا نجاحكم ومبروك لكم هذا النجاح الواعد بنجاحات تستمر، شكرا لبلدية عاليه ولرابطة أصدقاء وخريجي الجامعة اللبنانية والى اللقاء في كل مواسم النجاح".