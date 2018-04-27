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الرئيس الحريري يزور صيدا اليوم: مشروعنا الدولة
 
 
 
 
 
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٢ ايار ٢٠١٨
 
يواصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جولاته على مختلف المناطق اللبنانية، فبعد الاقليم والبقاع والشمال وبيروت، يزور اليوم مدينة صيدا حيث يعقد سلسلة لقاءات مع فعاليات المدينة وأهلها.

غرد الرئيس الحريري اليوم عبر 'تويتر”، قائلا: 'مشروعنا الدولة و سيادتها على كل المناطق”.

وكان الرئيس الحريري وخلال حفل تكريمي لعمال المستقبل حضره مرشحو تيار المستقبل عن دائرتي بيروت قد شدد على أن هذه الانتخابات ليست مصيرية فقط بالنسبة لسعد الحريري، إنها كذلك بالنسبة للبلد كله، اضاف: لا خيار أمامنا سوى أن نعلن النفير العام في كل المناطق.

وأكد انّ التسوية َالسياسية التي قام بها اعادت التوازنَ الى المعادلة الوطنية في البلد، لأن البديل عنها كان الحرب الاهلية.

وفي لقاء انتخابي آخر أكد الرئيس الحريري أن الانفتاح الذي يتمتع به تيار المستقبل، هو الأساس في هذا البلد، وهو متطرف لاعتداله ولوطنيته ولبيروت، التي احتضنها رفيق الحريري ونفض عنها الرماد، الذي كان يغطيها.

وأضاف الحريري أن أي شخص سيصوت للوائح الأخرى سيساعد لائحة حزب الله وحلفائه.
 
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