A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عقب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خلال المهرجان الإنتخابي المخصص لدائرتي زحلة وبعلبك - الهرمل، وأصدر البيان الآتي:



"كنت اتمنى لو ان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لم يخرج في إطلالته البارحة عن طوره ويتهم "القوات اللبنانية" بما لم تكن يوما فيه ولن تكون.



نحن نفهم ضرورة التعبئة الانتخابية لدى الجميع، ولكن هذا شيء واللعب بالوقائع وتزوير الحقائق شيء مختلف تماما، لأن "القوات اللبنانية" وقفت في كل تاريخها ضد الجماعات المتطرفة المسلحة من كل حدب وصوب، والقاصي والداني يعرف مواقف "القوات اللبنانية" من هذه الجماعات كل الوقت وفي كل المناسبات.



لذلك كان تظلما كبيرا وتجنيا سافرا اتهام "القوات اللبنانية" من قبل السيد نصرالله بمساندة الجماعات الإرهابية المسلحة إن بشكل مباشرة ام غير مباشرة، خصوصا عندما حاولوا الاعتداء على اهلنا في البقاع. فالقوات مواقفها واضحة من اي جهة تعتدي على سيادة لبنان واستقراره، فكيف بالحري اذا كانت من تلك الجماعات. لذلك اقتضى التوضيح.



ومن جهة ثانية، دعا السيد نصرالله إلى "عدم الاقتراع لكل من يعلن انه يريد نزع سلاح المقاومة، وعليه، نؤكد ان مقاومة البقاعيين او الجنوبيين او اللبنانيين هي الجيش اللبناني فقط لا غير، كونها المقاومة الوحيدة الشرعية القانونية التي يعترف بها الجميع، وتشكل المساحة المشتركة بين الجميع، والتي وحدها يمكن ان تؤمن للبنانيين الحماية المطلوبة، وما يفتقد اليه البقاع هو دولة قوية فعلية، التي من رابع المستحيلات" إمكانية وجود جماعات مسلحة على أطرافها وتصادر قرارها الاستراتيجي" المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر