الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحريري يجول في بيروت: بيروت كانت وستبقى عاصمة المارد الازرق A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال بين أهله، دخل الرئيس سعد الحريري، عائلة المستقبل بانتظاره لتحتفل معه بعيد العمال.



هو الغداء التكريمي الذي أقيم لعاملات وعاملي تيار المستقبل في”سي سايد – بافييون” بحضور مرشحي لائحة المستقبل لبيروت ووزير الثقافة غطاس خوري، والذي عبر خلاله الرئيس الحريري عن فخره واعتزازه بالتسوية السياسية التي قام بها والتي أعادت التوازن إلى المعادلة الوطنية في البلد.



وإذ أكد الرئيس الحريري أن هذه الإنتخابات مصيرية، دعا إلى إطلاق النفير العام في كل المناطق، وقال: 'ان الماكينة الانتخابية من دونكم هي اشبه بسيارة من دون وقود”. وسنكون جنودا في معركة انتصار تيار المستقبل في ٦ ايار، يوم الاحد، سننزل سويا لنربح سويا”.



كما ذكر الرئيس الحريري بمحاولات استهداف مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ تسلمه رئاسة الحكومة في العام 1992.



وتوجه الرئيس الحريري إلى الحاضرين قائلا:”اريد ان اشد على يد كل واحد وواحدة ومنكم، وما يمكن ان افعله و مقتنع به سأفعله لمصلحة البلد، واطلب منكم ان تثقوا بمن يقود هذه السفينة لمصلحة البلد”.



الرئيس الحريري وصف الحاضرين من مهن حرة ونقابات وموظفين وعمال بـ”القوة الضاربة لتيار المستقبل في الإنتخابات، وحجر الأساس منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري”، موجها تحية خاصة لإعلاميي وموظفي تلفزيون المستقبل، وجريدة المستقبل وإذاعة الشرق، الذين واكبوا الحملة الانتخابية منذ أسابيع، ولفريق العمل من شباب وشابات التيار.



الحريري: بيروت ستقول أنها عاصمة المارد الأزرق



ومن المنارة أقام النادي الرياضي في المنارة مهرجانا شعبيا تكريما للرئيس الحريري حضره مرشّحو لائحة المستقبل لبيروت.



وقال:”ان بيروت كانت وستبقى عاصمة المارد الازرق والوفاء لرفيق الحريري وعاصمة متابعة المسيرة مع سعد الحريري، ولا شيء في الكون يمكن ان يغيّر لونها او يستولي على قرارها او يمحي دورها”.



وتوجه الى أبناء العاصمة بكل مناطقها بالقول: 'ما أجمل وفاؤكم وما اجمل محبتكم صحيح انني إبن رفيق الحريري، ورئيس الحكومة، ورئيس لتيار المستقبل، ومرشح يطلب ثقتكم في الإنتخابات،ولكن قبل كل شيء، أنا واحد منكم!”.



والرئيس الحريري اشار الى انه خلال جولاته اكتشف محبة الناس في كل المناطق لبيروت.



وقال 'أننا سنعمل ليل نهار لنقلب الطاولة على كل واحد يفكر ان يخطف قرار العاصمة”



وفي حفل فطور أقامته على شرفه جمعية خريجي المقاصد، اشار الرئيس الحريري الى انه 'متطرفٌ للاعتدال السني وللاعتدال الوطني وللحوار والانفتاح”.



وكان الرئيس الحريري قد لبّى مساء الاثنين دعوة النائب السابق محمد امين عيتاني الى مأدبة عشاء اقامها على شرفه في فندق البريستول حضرها الرئيس تمام سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعدد من وجهاء العائلة وشخصيات المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر