الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار موسى بلقاء في عكار: الشأن التربوي سيكون أولويتنا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أقام المرشح عن المقعد الارثوذكسي في لائحة "المستقبل لعكار" جان موسى، لقاء تربويا، في مطعم "غراسياس" في الجومة، حضره النائب نضال طعمة، مستشار الرئيس سعد الحريري المحامي خالد الزعبي، منسق عام "تيار المستقبل" المحامي خالد طه، الأب انطوان الجمال وفاعليات.

بدأ اللقاء بالنشيد الوطني، ثم دقيقة صمت وقراءة الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فكلمة ترحيب من الاستاذ خالد حمود تلاها عرض فيلم وثائقي عن الواقع التربوي في عكار.

الاسعد

بعد ذلك تحدثت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" الدكتورة شذى الاسعد عن الواقع التربوي في عكار، فقالت ان "للرئيس الحريري ايادي بيضاء في مسيرة التربية في وقت الحرب، فكيف به في السلم، وان السادس من ايار هو يوم مفصلي، فاما ان نختار الدولة او الدويلة، اما ان نختار القرار السيادي المستقل والحر او نختار الوصاية".

موسى

أما موسى، فاستهل كلمته بتهنئة العمال بعيدهم، ثم توجه الى الاساتذة بالقول: "انحني امام تضحياتكم، لقد خرجتم اجيالا، وهذه الاجيال تبحث عن فرص عمل، وعكار العيش الواحد صمدت طيلة الحرب ولم تنجر الى الفتنة".

أضاف: "باني دولة لبنان الحديث الرئيس الشهيد رفيق الحريري منع من زيارة عكار في السابق، لكن نجله الامين على مسيرته دولة الرئيس سعد الحريري حقق حلمه بزيارة كل عكار، والتقى جميع المحبين في يوم تاريخي طويل برهنت خلاله عكار عن محبتها لدولته".

وتطرق موسى الى الشأن التربوي "الذي سيكون اولوية اولوية، وها هي مراسيم الجامعة اللبنانية اصبحت على الطريق الصحيح وتأمن التمويل لذلك، وسيكون هناك باذن الله كلية بحرية لعكار".

ثم كان حوار بين موسى والاسعد والحضور حول قضايا تربوية عامة. واختتم اللقاء بتبادل دروع تقديرية. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر